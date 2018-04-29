الجيش يتسلم مواطنة بعد يوم على اختطافها في خراج بلدة شبعا

تسلم الجيش عبر بركة النقار المواطنة نهاد دلة التي اختطفتها قوة اسرائيلية يوم امس السبت وذلك بحضور اليونيفيل. بحسب ما أفادت قناة الـ LBCI.

وكان الجبش قال السبت في بيان "أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 28 /4 /2018 الساعة 20.30، في خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلي من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تابعت موضوع الخطف مع قوات الأمم المتحدة المونقتة في لبنان.