انتهاء عملية اقتراع المغتربين مع اقفال اخر صندوق في لوس انجلس

انتهاء عملية اقتراع المغتربين مع اقفال اخر صندوق في لوس انجلسRead this story in English
انتهت عملية اقتراع المغتربين الاثننين مع اقفال اخر صندوق في لوس انجلس في الولايات المتحدة الاميركية.
وستبدأ بحسب الوكالة الوطنية للاعلام على التوالي عملية صدور نسب الاقتراع في الاقلام بحسب الدول في قارتي اميركا الجنوبية والشمالية.
وأمس الاحد استكملت المرحلة الثانية من انتخاب المغتربين في 33 دولة، في قارات أميركا اوروبا وأفريقيا.
يشار الى أن الانتخابات بدأت في أستراليا وانتهت في لوس انجلس.
ويشارك اللبنانيون في بلاد الاغتراب للمرة الاولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد.
والجمعة الفائت جرت الانتخابات في ست دول عربية. وتجري الانتخابات في لبنان وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود.
"Held by the thiny Arab country" You have your Lebanon and I have my Lebanon. Therefore Lebanon is Lebanon and not an Arab country in identity. Just write Lebanon and let every Lebanese decide by he self which identity his Lebanon is. For me Lebanon is not a thiny Arab country, it's a multiconfessional country with alot of identity's