انتهاء عملية اقتراع المغتربين مع اقفال اخر صندوق في لوس انجلس

انتهت عملية اقتراع المغتربين الاثننين مع اقفال اخر صندوق في لوس انجلس في الولايات المتحدة الاميركية.

وستبدأ بحسب الوكالة الوطنية للاعلام على التوالي عملية صدور نسب الاقتراع في الاقلام بحسب الدول في قارتي اميركا الجنوبية والشمالية.

وأمس الاحد استكملت المرحلة الثانية من انتخاب المغتربين في 33 دولة، في قارات أميركا اوروبا وأفريقيا.

يشار الى أن الانتخابات بدأت في أستراليا وانتهت في لوس انجلس.

ويشارك اللبنانيون في بلاد الاغتراب للمرة الاولى في تاريخ البلاد في عملية انتخابية، في خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد.

والجمعة الفائت جرت الانتخابات في ست دول عربية. وتجري الانتخابات في لبنان وفق قانون انتخاب جديد يعتمد اللوائح المغلقة والنظام النسبي بعد اتباع النظام الأكثري منذ عقود.