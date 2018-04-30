نصائح أمنية للحريري تطالبه بالحد من جولاته الانتخابية للمناطق الحدودية

نصائح أمنية للحريري تطالبه بالحد من جولاته الانتخابية للمناطق الحدوديةRead this story in English
تلقى رئيس الحكومة سعد الحريري الكثير من النصائح الامنية تطالبة بالحد من جولاته الانتخابية على المناطق اللبنانية الحدودية.
وقالت مصادر أمنية في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" أنه لا معلومات أكيدة عن تهديدات تطال رئيس الحكومة، لكننا نتخذ إجراءات مشددة وكأن الخطر قائم وداهم".
وعشية كلّ زيارة يقوم بها الحريري لأي منطقة، بدءاً من الجنوب اللبناني إلى البقاع وصولاً إلى الشمال التي كانت محطته الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، توضع الأجهزة الأمنية بجميع وحداتها في حال استنفار دائم، وتسبقها عمليات استطلاع وجمع معلومات تتولاها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وكذلك جهاز أمن الدولة، لرصد أي تحركات مشبوهة في تلك المناطق. بحسب "الشرق الاوسط".
في هذا الاطار، أكد مصدر أمني للصحيفة عينها أن جولات رئيس الحكومة على البلدات القريبة من الحدود، "تضاعف المسؤولية على الأجهزة الأمنية، التي تتخذ إجراءات مسبقة، وتشدد إجراءاتها قبل ساعات من حصول الزيارة للمنطقة".
وأوضح المصدر أن الوضع "يستلزم تعزيزات ورفع عدد العناصر التي تتولى مهمات الحماية والاستطلاع، بحيث تعمل على إفراغ الطرقات من السيارات، وتسيير دوريات راجلة وسيّارة، وتثبيت عناصر على الطرق والمفارق والمنعطفات، وتنظيم حركة السير وتمنع ازدحامها لتسهيل وصول المواكب".
وكشف منسّق تيار "المستقبل" في طرابلس وشمال لبنان النائب السابق مصطفى علوش، عن تلقي الحريري "نصائح الأسبوع الماضي وقبله، تحذّره من توسيع دائرة تحركاته في المناطق، بسبب وجود مخاطر أمنية".
Yes, solicit public sympathy. He is a nobody and if he were somebody he would have been assassinated by now.
Scared Hezbollah is ready to assassinate anyone who dares pose a credible threat to Hezbollah candidate winning in upcoming elections- like in Beqaa, Baalback and Hermel or South. Lebanese security agencies are just relaying the message that Hezbollah is serious about blowing up anybody who campaigns against their lists in their areas. Hariri has been seen campaigning heavily against Hezbollah list in the Baalback Hermel district that all experts say Hezbollah could lose seats therr.
Hariri is therefore 1 of Hezbollah targeted for assassination if he doesn't heed Hezbollah threats.
Not credible at all. He’s playing the sensitive card to score a few more percents. Saad, Michel, Nabih, Hassan, Waleed are all the sons of Hafiz el Assad, they have nothing to fear.