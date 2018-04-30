نصائح أمنية للحريري تطالبه بالحد من جولاته الانتخابية للمناطق الحدودية

تلقى رئيس الحكومة سعد الحريري الكثير من النصائح الامنية تطالبة بالحد من جولاته الانتخابية على المناطق اللبنانية الحدودية.

وقالت مصادر أمنية في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" أنه لا معلومات أكيدة عن تهديدات تطال رئيس الحكومة، لكننا نتخذ إجراءات مشددة وكأن الخطر قائم وداهم".

وعشية كلّ زيارة يقوم بها الحريري لأي منطقة، بدءاً من الجنوب اللبناني إلى البقاع وصولاً إلى الشمال التي كانت محطته الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، توضع الأجهزة الأمنية بجميع وحداتها في حال استنفار دائم، وتسبقها عمليات استطلاع وجمع معلومات تتولاها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وكذلك جهاز أمن الدولة، لرصد أي تحركات مشبوهة في تلك المناطق. بحسب "الشرق الاوسط".

في هذا الاطار، أكد مصدر أمني للصحيفة عينها أن جولات رئيس الحكومة على البلدات القريبة من الحدود، "تضاعف المسؤولية على الأجهزة الأمنية، التي تتخذ إجراءات مسبقة، وتشدد إجراءاتها قبل ساعات من حصول الزيارة للمنطقة".

وأوضح المصدر أن الوضع "يستلزم تعزيزات ورفع عدد العناصر التي تتولى مهمات الحماية والاستطلاع، بحيث تعمل على إفراغ الطرقات من السيارات، وتسيير دوريات راجلة وسيّارة، وتثبيت عناصر على الطرق والمفارق والمنعطفات، وتنظيم حركة السير وتمنع ازدحامها لتسهيل وصول المواكب".

وكشف منسّق تيار "المستقبل" في طرابلس وشمال لبنان النائب السابق مصطفى علوش، عن تلقي الحريري "نصائح الأسبوع الماضي وقبله، تحذّره من توسيع دائرة تحركاته في المناطق، بسبب وجود مخاطر أمنية".