باسيل: هناك حماسة لدى المغتربين وعملية اقتراعهم جاءت بنسب مقبولة

باسيل: هناك حماسة لدى المغتربين وعملية اقتراعهم جاءت بنسب مقبولةRead this story in English
أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد انتهاء عملية اقتراع اللبنانيين المغتربين، أن النسب جاءت بنسب مقبولة.
وقال أن "مشاركة المغتربين تمت بشكل مقبول وهي تدل على ان هناك حماسا لدى اللبنانيين، والنسب جاءت مقبولة".
ورأى "ان انتخابات المغتربين سابقة ستؤدي في ما بعد الى عودة المغترب اللبناني الى وطنه ووطنيته ومشاركته في صنع القرار".
وأضاف "تمت الانتخابات باشراف اداري من وزارة الداخلية، وكان هناك تعاون كبير بين الوزارتين، وأعتقد انه في تاريخ لبنان لم تجر عملية انتخابية بهذه الشفافية".
وكشف باسيل ان "كلفة العملية الانتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونصف مليون دولار، فيما عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج بلغت 40 الف دولار".
وأعلن "ان المحصلة لنسب المقترعين في الخارج هي: استراليا 58%، اوروبا 59,5%، افريقيا 68%، اميركا اللاتينية 45%، اميركا قد تصل الى 55% والدول العربية حوالى 69%.
He said the elections cost held around 40 Arab and foreign countries, “reached around $1.5 million.”
and about $10 million for your travel expenses and that of your advisors and entourage.
"the_roar:
Ladies and Gentlemen; today you listened to the future president of Lebanon. Learn people, learn."
فرنجية: موسوليني وصدام أهم زعيمين بالتاريخ "لانن استرجوا يقتلوا صهرهما!"
استهلّ رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية المهرجان الانتخابي في بنشعي بالقول بالعامية:"في واحد سألوه مين اهم زعيمين بالتاريخ بالنسبة الك، فكان جوابه "بينيتو موسوليني وصدام حسين"، وعندما سألوه لماذا وما الذي يجمع بينهما؟ كان ردّه "هذان الزعيمان هما الوحيدان في التاريخ اللي استرجوا انو يقتلوا صهرهما".
https://www.annahar.com/article/797743-فرنجية-موسوليني-وصدام-أهم-زعيمين-بالتاريخ-لانن-استرجوا-يقتلوا-صهرهما
Why is he bragging, 59% is very low. Remember these are people who went and registered to vote. Not voting is like buying a ticket to a movie or concert and not going, the figures should be in the 90%.