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باسيل: هناك حماسة لدى المغتربين وعملية اقتراعهم جاءت بنسب مقبولة

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من Naharnet Newsdesk 12:26 ,2018 نيسان 30
W460

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد انتهاء عملية اقتراع اللبنانيين المغتربين، أن النسب جاءت بنسب مقبولة.

وقال أن "مشاركة المغتربين تمت بشكل مقبول وهي تدل على ان هناك حماسا لدى اللبنانيين، والنسب جاءت مقبولة".

ورأى "ان انتخابات المغتربين سابقة ستؤدي في ما بعد الى عودة المغترب اللبناني الى وطنه ووطنيته ومشاركته في صنع القرار".

وأضاف "تمت الانتخابات باشراف اداري من وزارة الداخلية، وكان هناك تعاون كبير بين الوزارتين، وأعتقد انه في تاريخ لبنان لم تجر عملية انتخابية بهذه الشفافية".

وكشف باسيل ان "كلفة العملية الانتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونصف مليون دولار، فيما عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج بلغت 40 الف دولار".

وأعلن "ان المحصلة لنسب المقترعين في الخارج هي: استراليا 58%، اوروبا 59,5%، افريقيا 68%، اميركا اللاتينية 45%، اميركا قد تصل الى 55% والدول العربية حوالى 69%.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 8
Thumb lubnani.masi7i 12:48 ,2018 نيسان 30

He said the elections cost held around 40 Arab and foreign countries, “reached around $1.5 million.”

and about $10 million for your travel expenses and that of your advisors and entourage.

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Missing ysurais 13:15 ,2018 نيسان 30

But less than 77 thousand expat registered all over the world...

Bit lowwww

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Thumb eagledawn 13:19 ,2018 نيسان 30

"the_roar:
Ladies and Gentlemen; today you listened to the future president of Lebanon. Learn people, learn."

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Thumb s.o.s 15:47 ,2018 نيسان 30

The future Lilliputian President of Lebanon. I wonder who’s taller, Michel with his 145cm or Gibran with his 143cm + high heels (Tom cruise style but without the style).

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Thumb ashtah 13:22 ,2018 نيسان 30

فرنجية: موسوليني وصدام أهم زعيمين بالتاريخ "لانن استرجوا يقتلوا صهرهما!"

استهلّ رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية المهرجان الانتخابي في بنشعي بالقول بالعامية:"في واحد سألوه مين اهم زعيمين بالتاريخ بالنسبة الك، فكان جوابه "بينيتو موسوليني وصدام حسين"، وعندما سألوه لماذا وما الذي يجمع بينهما؟ كان ردّه "هذان الزعيمان هما الوحيدان في التاريخ اللي استرجوا انو يقتلوا صهرهما".

https://www.annahar.com/article/797743-فرنجية-موسوليني-وصدام-أهم-زعيمين-بالتاريخ-لانن-استرجوا-يقتلوا-صهرهما

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Thumb gma-bs-artist. 16:34 ,2018 نيسان 30

Why is he bragging, 59% is very low. Remember these are people who went and registered to vote. Not voting is like buying a ticket to a movie or concert and not going, the figures should be in the 90%.

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Thumb s.o.s 17:08 ,2018 نيسان 30

59% of registred voters, but 100% of registered voters = 2% of expats, so basically a little more than 1% of the expats voted. A big F.

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Thumb ashtah 17:12 ,2018 نيسان 30

59% of what?:)

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