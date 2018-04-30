باسيل: هناك حماسة لدى المغتربين وعملية اقتراعهم جاءت بنسب مقبولة

أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد انتهاء عملية اقتراع اللبنانيين المغتربين، أن النسب جاءت بنسب مقبولة.

وقال أن "مشاركة المغتربين تمت بشكل مقبول وهي تدل على ان هناك حماسا لدى اللبنانيين، والنسب جاءت مقبولة".

ورأى "ان انتخابات المغتربين سابقة ستؤدي في ما بعد الى عودة المغترب اللبناني الى وطنه ووطنيته ومشاركته في صنع القرار".

وأضاف "تمت الانتخابات باشراف اداري من وزارة الداخلية، وكان هناك تعاون كبير بين الوزارتين، وأعتقد انه في تاريخ لبنان لم تجر عملية انتخابية بهذه الشفافية".

وكشف باسيل ان "كلفة العملية الانتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونصف مليون دولار، فيما عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج بلغت 40 الف دولار".

وأعلن "ان المحصلة لنسب المقترعين في الخارج هي: استراليا 58%، اوروبا 59,5%، افريقيا 68%، اميركا اللاتينية 45%، اميركا قد تصل الى 55% والدول العربية حوالى 69%.