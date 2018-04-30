عون يلتقي قائد "اليونيفيل": لعلاقات جيدة مع الاهالي في الجنوب لحفظ الاستقرار

حيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التعاون القائم بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".

وابلغ عون قائد "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري خلال استقباله له الاثنين، ان "هذا التعاون يعزز الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ويساعد على تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701 الذي يلتزم لبنان مندرجاته كافة، في وقت تواصل اسرائيل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا".

وجدد الرئيس عون "رفض لبنان بناء الجدار الاسمنتي على اراض لبنانية"، لافتا الى ان "اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية-الاممية-الاسرائيلية سوف تعاود البحث في ازالة التعديات الاسرائيلية في النقاط ال- 13 من الخط الازرق التي تحفظ لبنان عليها".

وشدد على "اهمية المحافظة على علاقات طبيعية بين "اليونيفيل" واهالي البلدات والقرى التي تنتشر فيها، لان ذلك يسهل مهمة القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار".

وأكد رئيس الجمهورية ان "لبنان يدعم تمديد ولاية "اليونيفيل" من دون اي تعديل في مهامها او خفض في موازنتها، ما قد يؤثر سلبا على فعاليتها ودورها".

وكان الجنرال بيري قدم للرئيس عون عرضا للاوضاع في منطقة عمليات "اليونيفيل"، مشددا على "النتائج الايجابية التي يحققها التعاون القائم بين قواته والجيش اللبناني".