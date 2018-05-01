عون في عيد العمال: سنحمي حقوقكم من منافسة اليد الاجنبية

عون في عيد العمال: سنحمي حقوقكم من منافسة اليد الاجنبيةRead this story in English
هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العمال في عيدهم، متعهدا أنه سيحمي العمال من منافسة اليد الاجنبية.
ورأى عون أن "هذه المناسبة هي فرصة لتوجيه كلمة تقدير لهذه الشريحة في مجتمعنا التي تسهم بجدارة في ادارة عجلة الاقتصاد والانتاج، برغم كل الصعوبات التي تواجهها، وعلى رأسها خطر البطالة المتفشية في لبنان بصورة لم نشهد لها مثيلا في السابق".
وذكر كل عامل، وموظف، وحرفي، في القطاعين العام والخاص، بأن كل عمل يقومون به هو "في خدمة مجتمعهم وعائلاتهم، وتقتضي الامانة، بأن يكونوا على الدوام مثال النزاهة والاخلاص في ما يؤدونه وينجزونه، لانهم بذلك يسهمون في نشر الشفافية، وتمتين الاسس الاخلاقية التي تجعل من وطنهم دولة حديثة ومزدهرة"، مشددا في الوقت نفسه على "دور الدولة عبر اجهزتها الرقابية، والقضائية، في توطيد مبدأ المحاسبة، وتطبيقه بلا تمييز".
وأكد عون أنه "لن يدخر جهدا لتعزيز اوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من منافسة اليد الاجنبية، التي باتت تؤثر بشكل سلبي على امانهم الاجتماعي الذي يعتبر خطا احمر بالنسبة اليهم"، داعيا إياهم الى "الاقبال على كل مجالات العمل وبخاصة منها الحرفية التي تزخر بالكثير من الامكانات والفرص التي لا يجب ان تضيع على اللبنانيين، فيستفيد منها سواهم".
وأشار الرئيس عون الى "حرصه على دعم تحويل الاقتصاد الى اقتصاد منتج بدلا من ان يظل ريعيا، وتعزيز الانماء المتوازن لخلق المزيد من فرص العمل، وخصوصا للشباب".
Bullshit populist stances. Very few syrians are competing against lebanese workers anyway. Lebanese christians work in their own businesses anyway, sunnites are employed by the army and shia by hezbollah and nabih.berri-leb.govt Joint venture.
Syrians tile and paint and plaster construction sites.
"will"? why in the future tense ?What about the present and the past where you miserably failed?
Every corrupt politician during election seasons says the same thing to the blind illiterate stupid sheep masses.
In 2005 :" I will make a bargain with you, vote for me in, and I will fight corruption, bring investment, improve gov services, provide 24/7 electricity, solve the garbage problem, yadi yada, bla bla bla..."
The people - kept their part of the bargain and elected them in. Did the politicians kept theirs?
In 2009, again the same corrupt political class presented themselves to the people and made the exact same bargain. The people - kept their part of the bargain and elected them again.
Today it is 2018 - and here they go again- making their rounds and telling people the same thing. Isn't it time for the people to wake up and tell them:" hey we kept our part of the bargain twice before in 2005 and 2009. What have you done for us in return?