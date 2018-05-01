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واشنطن: وثائق اسرائيل بشأن البرنامج النووي الايراني حقيقية والكثير منها جديد

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من Naharnet Newsdesk 10:48 ,2018 أيار 01
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أعلن وزير الخارجية الاميركي الجديد مايك بومبيو الذي كان لغاية الاسبوع الماضي مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" أن الوثائق الاستخباراتية التي كشف عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين بشأن امتلاك ايران برنامجا نوويا عسكريا سريا هي وثائق "حقيقية" وغالبيتها جديد بالنسبة الى الخبراء الاميركيين.

وقال بومبيو للصحافيين المرافقين له على متن طائرته "بوسعي أن أؤكد معكم، أن أوكد لكم، أن هذه الوثائق حقيقية وأصلية".

مصدراسوشيتد برس
الشرق الأوسط
التعليقات 1
Thumb whyaskwhy 19:08 ,2018 أيار 01

We can only hope Iran gets a good dose of "Democracy" coming its way in the very near future lol.

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