الداخلية تعلن أن انتخابات الموظفين ستجري الخميس المقبل

أعلنت وزارة الداخلية أن انتخابات الموظفين ستجري يوم الخميس المقبل في جميع مراكز الاقضية والمحافظات.

وصدر عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية بيانا جاء فيه "تذكر المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين جميع الموظفين الذين كلفوا للالتحاق بأقلام الاقتراع يوم الاحد في 6 ايار 2018 كرؤساء اقلام وكتبة، ان انتخابات الموظفين ستجري يوم الخميس في 3 ايار 2018 ابتداء من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء في جميع مراكز الاقضية والمحافظات".

على الراغبين منهم بالاقتراع التوجه الى المراكز وفق اماكن قيدهم. وفقا للبيان.