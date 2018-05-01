الحريري: لولا الاعتدال السني لما كانت هناك تسوية وسأواجه كل من طعنني بالظهر

شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أنه لولا تيار المستقبل والاعتدال السني لما كانت هناك تسوية، متعهدا أنه سيواجه كل من طعنه في الظهر.

وقال خلال حفل فطور أقامته على شرفه الثلاثاء جمعية خريجي المقاصد "نحن كتيار مستقبل، مشروعنا في البلد معروف. ربما في لحظة التسوية، الكثير من الأشخاص لم يكونوا معي، ولم يفهموا ما الذي أحاول القيام به. يومها، حين كنت داخلا إلى القاعة في بيت الوسط كنت أشبه بمن يدخل إلى مجلس عزاء، لكني كنت أحاول أن أخرج البلد من الانهيار الذي كنا سنصل إليه. والقلائل من الذين فهموا كانوا معي، إن كان نهاد المشنوق أو تمام بيك. فقد وصلنا إلى مرحلة البلد كان ينهار بين أيدينا، وكل المكاسب التي حققناها في الطائف والتي أنجزها الشهيد رفيق الحريري كانت تنهار، وحتى الطائف كان ينهار. يومها، ولولا التسوية، كنا سنصل إلى موعد الانتخابات النيابية، وكان البعض سيطالب بمجلس تأسيسي طالما أن لا شيء يسير في هذا البلد".

واكد الحريري أن ما يهمه هو "مصلحة البلد والمواطن البيروتي واللبناني"، لافتا الى أنه "طوال هذا الوقت وتلك المرحلة، كان يصار إلى التشكيك بنواياي وبما أحاول القيام به، وقيل أنني أحاول أن أخدع السنة بسبب إهمالي، وحتى وصل البعض إلى اتهامي بأني أفرط بحقوق السنة".

وتوجه الى الحضور بالقول "أنتم تعرفون أني لم أتحدث يوما بشكل طائفي، لكني متطرف للاعتدال السني وللاعتدال الوطني وللحوار وللانفتاح، وسأبقى متطرفا لكل هذه المبادئ، لأن لبنان لا يمكن أن يبنى إلا بهذا المنطق".

وأضاف "حن لسنا مشرذمين. اما ما يقال انه علي أن أوحد الطائفة السنية ، فمع من سأوحدها؟ مع الأوادم مثل تمام بيك؟ نعم، مع نهاد المشنوق؟ نعم، مع أشخاص مثل أبو العبد (محمد كبارة) وعمتي بهية؟ فطبعا نعم. أما أن أوحد الطائفة مع أشخاص تسببوا شخصيا في العام 2011 بجزء من الانقسام وأخذوا البلد إلى مكان آخر؟ أو مع أشخاص أخذوا الناس إلى التطرف حتى وصلنا اليوم إلى ضرورة أن نقر قانون عفو للشباب الذين غرروا هم بهم وحرضوهم وتسببوا في ذهابهم إلى أماكن خاطئة؟".

وسأل "هل تريدون أن أوحد الطائفة مع هؤلاء؟ أم أننا، نحن وأنتم وجميعنا علينا أن نوحد الطائفة حول الاعتدال وسعد الحريري ومسيرة الشهيد رفيق الحريري؟".

وتابع "نحن لدينا برنامج وطني وإنمائي، وذهبنا الى مؤتمر "سيدر" في باريس وأنجزنا الموازنات والقوانين والكثير من الإنجازات التي قامت بها الحكومة، وهذا هو المشروع الذي على السنة أن يتوحدوا حوله في هذا البلد. هذا لا يعني أننا نريد إقفال بيوت الناس، فأنا في حياتي لم أقفل بيوت الناس، ولكني في العام 2009 خضت الانتخابات مع كل هؤلاء الذين طعنوني في الظهر، لأن جميع من حولي كانوا ينصحونني بالتحاور مع فلان في طرابلس أو فلان آخر في بيروت أو غيرها من المناطق، ولكن ماذا قدم لي هؤلاء سوى أنهم عملوا ليل نهار حتى يصلوا إلى لحظة سياسية يتحينون فيها الفرص ليطعنونني في الظهر؟".

وأكد الحريري أن "في السادس من أيار، لن تكون انتخابات عادية بل هي لتحديد هوية بيروت وكل لبنان"، معتبرا أن "هناك ثماني لوائح ضدنا في بيروت، وكل هذه اللوائح تخدم حزب الله ونقطة على السطر".