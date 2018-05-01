نصر الله لاهالي بعلبك الهرمل: "المستقبل" و"القوات" تآمرا مع الجماعات المسلحة لاسقاط قراكم

حث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أهالي بعلبك الهرمل الى التصويت "لمن دافع عنهم وحماهم"، أي للمقاومة، متهما تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" بالتآمر مع الجماعات المسلحة.

وقال نصر الله خلال مهرجان إنتخابي لدائرتي بعلبك – الهرمل وزحلة في بعلبك ورياق "لا يجوز أن يلجأ أحد الى شد العصب الطائفي وتحريض الناس من أجل الفوز بمقعد نيابي".

ولفت الى أن الحزب قبل "بالقانون الانتخابي الحالي لانه حتى ولو كان يفوّت علينا مقعدا او أكثر في بعلبك الهرمل الا انه يتيح الفرصة أمام أصدقائنا وامام الكثير من الناس أن يتمثلوا".

وتوجه نصر الله الى أهالي بعلبك-الهرمل بالسؤال نصر الله "يوم 6 من ايار لمن تصوتون لمن دافع معكم وقدم الدم والولد للدفاع عن اعراضكم او لمن تآمر مع الارهابيين لاسقاط قراكم ومنع الجيش من الدفاع عنكم؟.

وسأل أيضا "هل ستنتخبون لمن دافع عنكم او لمن تركم في وسط الميدان؟".

وأضاف "يجب ان نكون حاضرين في الدولة وعلى اهل البقاع الاقتناع ان هذه الدولة دولتهم ويجب ان يشاركوا في الحرب على الفساد وخير من يمثلكم تمثيلا صحيحا في كل هذ المواضيع هاتان اللائحتان في بعلبك الهرمل وزحلة".

وتابع "دماء ابنائكم وانتصاراتكم يجب ان تحموها بأصواتكم والمقاومة بحاجة الى حماية سياسية لان ولي العهد السعودي حاضر لدفع مليارات الدولارات للتحريض على المقاومة".

ورأى نصر الله أن "اللائحة الثانية في بعلبك الهرمل هي لائحة من يقول ان سلاحكم غير شرعي ويعلن الانتماء للمحور الآخر"، لافتا الى أن "بعض القوى السياسية كانت على صلة بالجماعات الارهابية واعني بالتحديد تيار المستقبل والقوات اللبنانية".

وقال "لاول مرة في هذه الانتخابات سمعنا لغة للتفريق الطائفي والمناطقي ومن المعيب اليوم ان نتلكم بهذه المنطقة وكل من يثير هذه الحساسيات يخدم العدو الاسرائيلي".

وشدد على أن "زعيم بعلبك الهرمل هو خط المقاومة ودم الشهداء، هو الامام موسى الصدر والسيد عباس الموسوي"، داعيا "جميع اهلنا الالتزام بتقسيم الاصوات التفضيلية بحسب ما تطلبه الماكينات الانتخابية".

وحذر نصر الله مناصريه من أن الطرف الاخر"يريد القول إن المقاومة هزمت في عقر دارها وانتم عليكم ان لا تعطوا الفرصة لهؤلاء ان يتمادوا بالكذب والافتراء".