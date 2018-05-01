باسيل: لا نريد نوابا بأصوات غيرنا فالنائب العياري يبقى عياري

اعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن التيار الوطني الحر لا يرد نوابا بأصوات غيره، معتبرا عدم المشاركة في الانتخابات وصمة عار.

وقال باسيل خلال مهرجان اللائحة المستقلة في بعلبك-الهرمل "المقاومة لكل الناس وليست محتكرة بالتنوع والفكر وليس بالامرة والعسكر حتى لا تتشتت، وللمقاومة عدة اشكال اولها العسكرية والشعبية وهذا الامر خارج النقاش الانتخابي."

وتوجه من القاع لابناء الطائفة الشيعية معبرا عن تقديلاه لهم قائلا "لأنهم يقدمون كل يوم فعل ايمان بهذه الارض ويمارسون فعل الايمان بالمشاركة في الانتخابات واحب ابناء عرسال لأنهم بقوا بأرضهم مهما ظلموا وقاوموا على طريقتهم".

وتوجه للمسيحيين بالقول "النسبية فرصتكم فشاركوا وصوتكم هو زرعكم وشرفكم".

وأضاف "من لا يغطس اصبعه بحبر الانتخابات الاحد فهذه وصمة عار له والاستفتاء ليس مع المقاومة وضدها بالنسبة الى لائحتنا ولكن كيف نقاوم ونبني دولة ونحارب الفساد."

ولفت باسيل الى أنه "نحن مبدئيون الى درجة اننا لم نقبل المقعد الذي قدمه لنا حزب الله وأمل لأننا لا نريد نوابا بأصوات غيرنا فالنائب "العياري" يبقى "عياري" ومن جاء به يأخذه ويرده ساعة يريد."