وفاة فلسطيني متاثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي الجمعة الماضية

توفي صباح الخميس شاب فلسطيني متاثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيلي يوم الجمعة الماضي شرق مدينة غزة، على ما افاد الناطق باسم وزارة الصحة.

وقال اشرف القدرة في بيان انه "استشهد انس ابو عصر (19 عاما) متاثرا بجراح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي شرق مدينة غزة".

من جهة ثانية اشار القدرة الى نقل فتى اصيب برصاص الجنود الاسرائيليون صباح الخميس شرق مدينة غزة الى مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة لتلقي العلاج.

وبوفاة ابو عصر يرتفع الى 46 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في إطار "مسيرة العودة" التي بدأت في 30 آذار الماضي.