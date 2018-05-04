محمود عباس يعتذر عن كلام أدلى به وفُسّر على أنه معاد للسامية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة اعتذاره عن الكلام الذي ادلى به خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وفُسِّر على أنه معاد للسامية ونددت به اسرائيل والامم المتحدة ودول غربية.

وقال محمود عباس في بيان "أعتذر للناس الذين شعروا بالاساءة من خلال تصريحاتي أمام المجلس المركزي الفلسطيني، وخصوصا الذين يدينون بالدين اليهودي، أنا أعتذر لهم".

وأضاف "لم يكن في نيتي أن أقوم بذلك. أعيد وأكرر مجددا مدى احترامي للدين اليهودي وغيره من الاديان".

كما أكد إدانته "لمحرقة "الهولوكوست" التي أدناها منذ فترة طويلة بوصفها أشنع جريمة في التاريخ، وأن أعرب عن تعاطفنا مع ضحاياها. وكذلك ندين معاداة السامية بجميع اشكالها".

من جهة أخرى، أكد عباس الالتزام بحل الدولتين "والعيش جنبا الى جنب في سلام وأمن" مع اسرائيل.

وكان عباس قال في خطاب ألقاه الاثنين أمام المجلس الوطني الفلسطيني إن "معاداة السامية في أوروبا لم تنشأ بسبب الدين اليهودي". واقتبس كلاما للمفكر الالماني كارل ماركس جاء فيه "المكانة الاجتماعية لليهود في اوروبا وعملهم في قطاع البنوك والتعامل بالربى، أديا الى اللاسامية التي أدت بدورها الى مذابح في اوروبا".

واتهمت اسرائيل عباس بمعاداة السامية، ونددت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول غربية عدة الاربعاء، بتصريحاته.

ويأتي هذا الجدل حول كلام عباس متزامنا مع تدهور كبير في العلاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.