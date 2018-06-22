السعودية تعلن عن "اجماع" في اوبك على زيادة الانتاج قرابة "مليون برميل يوميا"

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ب"الاجماع" زيادة إنتاجها النفطي بحوالي مليون برميل في اليوم، وفقا لما اعلنه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الجمعة في ختام الاجتماع نصف السنوي للمنظمة، وذلك رغم تردد ايران.

وقال الفالح "اتفقنا على حوالى مليون برميل اقترحناها".

أضاف "اعتقد ان هذا سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الاضافي الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام".

ودعت السعودية بتأييد من روسيا والولايات المتحدة إلى هذه الزيادة وسط ارتفاع الاسعار وتوتر محتمل في اسواق النفط.

وسعت السعودية وروسيا الى تعديل اتفاقية تحد من الانتاج بين اوبك ومنتجين آخرين ساهمت في الارتفاع الحاد في الاسعار منذ اواخر العام 2016.

لكن ايران، نظرا لامكانياتها المحدودة من حيث الانتاج والتصدير خصوصا بسبب العقوبات الاميركية، كانت حتى صباح الجمعة تعترض على هدف مليون برميل يوميا كونها لا ترغب في تراجع ايراداتها وحصتها في السوق في مواجهة منافستها الاقليمية السعودية.