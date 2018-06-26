المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعتبر تصدير السلطات الموازية النفط "غير قانوني"

اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الثلاثاء ان إقدام السلطات الموازية في شرق البلاد على تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي أمر"غير قانوني"، محذرة الشركات من "إبرام عقود لشراء النفط" مع مؤسسات غير تلك التابعة لحكومة الوفاق والمعترف بها دوليا.

وجاء ذلك بعد ساعات على إعلان متحدث باسم المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني الليبي" المتمركز في شرق البلاد، ان المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته "ستسلم الى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية الموقتة" الموازية لحكومة طرابلس.