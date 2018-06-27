توسك يدعو الاتحاد الاوروبي إلى الاستعداد لـ"أسوأ سيناريوهات" مع ترامب

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء الاتحاد الاوروبي الى الاستعداد لأسوأ سيناريوهات مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب، عشية قمة أوروبية تعقد على مدى يومين في بروكسل.

وكتب توسك في رسالة وجهها الى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي "رغم أنني أتطلع إلى الأفضل، أعتقد أنه يجب أن نكون على استعداد لتحضير اتحادنا الى أسوأ سيناريوهات" مع واشنطن.

ويعقد الاتحاد الاوروبي قمته الخميس والجمعة في بروكسل لمناقشة العلاقات مع الولايات المتحدة اضافة إلى مسألة الهجرة واصلاحات منطقة اليورو.

وأوضح توسك "عندما نتحدث عن الهجرة أو اصلاح منطقة اليورو، من المهمّ أن نبقي في الأذهان الاطار الجيوسياسي الذي تلى قمة مجموعة الدول السبع في كندا" حين رفضت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ اعلانا مشتركا تم التوصل اليه بصعوبة.

وتابع "رغم جهودنا الدؤوبة للحفاظ على وحدة الغرب، الا أن العلاقات بين ضفتي الأطلسي تخضع لضغوط هائلة بسبب سياسة الرئيس ترامب. للأسف، الانقسامات تذهب أبعد من التجارة".

وتتعثر العلاقات بين دول جانبي الأطلسي منذ انتخاب ترامب رئيسا بسبب خلافات حول مواضيع عديدة مثل اتفاقية باريس حول المناخ ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس والاتفاق حول النووي الايراني.

وفي الأول من حزيران/يونيو، فرضت ادارة ترامب رسوما جمركية على الفولاذ والالمنيوم الاوروبيين، ما جعل بروكسل تردّ عبر فرض رسوم جمركية اضافية على سلسلة منتجات أميركية.

ورأى مسؤول أوروبي كبير أن "في بداية ولاية ترامب الرئاسية، كانت لدينا أسئلة كثيرة. ومذاك، حصلنا على العديد من الأجوبة، الكثير منها سلبية".

وقالت المفوضة الاوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم "منذ أن فرضوا علينا رسوما، ليس هناك حوار (مع الولايات المتحدة) حول هذا الموضوع".

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارغاريتيس سخيناس في مؤتمر صحافي يومي أن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر قد يزور واشنطن قريباً للقاء ترامب.

وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى "ابقاء قنوات التواصل مفتوحة" و"حل المشاكل التجارية بطريقة ودية"، خصوصا في مجال السيارات.

وأضاف المتحدث أنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن وقال "المحادثات جارية مع البيت الأبيض".