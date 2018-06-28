ترامب يستقبل رئيس الوزراء الايطالي في 30 تموز

أعلنت واشنطن الاربعاء ان الرئيس دونالد ترامب سيستقبل في البيت الابيض في 30 تموز المقبل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.

وقال البيت الابيض في بيان إن "إيطاليا حليف مهم في إطار حلف شمال الاطلسي. هي حليف بارز في أفغانستان وفي العراق، وأساسية لتحقيق الاستقرار في منطقة البحر المتوسط".

وأضافت الرئاسة الاميركية في بيانها "سويا، ستسعى الولايات المتحدة وإيطاليا إلى تعميق التعاون بهدف مواجهة النزاعات في العالم وتعزيز الرخاء الاقتصادي على جانبي المحيط الاطلسي".

وكان ترامب وصف خلال مشاركته في القمة الاخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا رئيس الوزراء الإيطالي الجديد بـ"الممتاز".

وقال يومها الرئيس الاميركي إثر لقائه كونتي إن الاخير "حازم جدا حيال الهجرة، مثلي".

وفي تغريدة على تويتر قال ترامب إن رئيس الوزراء الايطالي الجديد "سيقوم بعمل جيد - الشعب الإيطالي اختار جيدا!".