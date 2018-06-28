مادورو يصف بنس بـ"الثعبان السام"

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الذي يقوم حاليا بجولة في أميركا اللاتينية بـ"الثعبان السام"، متهما من جهة ثانية الاتحاد الاوروبي الذي شدّد لتوّه عقوباته على كراكاس ب"السجود" امام الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الاشتراكي في خطاب متلفز إنه "في كل مرة يفتح هذا الثعبان السام مايك بنس فاه اشعر بالراحة للطريق الذي اخترته".

واتى تصريح مادورو بعيد ساعات على تنديد بنس خلال زيارة الى مركز لايواء المهاجرين الفنزويليين في ماناوس في شمال البرازيل ب"التأثير المدمر لديكتاتورية" الرئيس الفنزويلي.

وفي معرض رده على تصريح بنس قال مادورو مخاطبا نائب الرئيس الاميركي "لقد هزمناك، وسنهزمك، اينما كنت، واينما ذهبت، يا مايك بنس".

كما هاجم الرئيس الفنزويلي الاتحاد الاوروبي بسبب القرار الذي اتخذته بروكسل اخيرا بإدراج اسماء 11 مسؤولا فنزيليا على القائمة السوداء.

وقال مادورو إن الاتحاد الاوروبي "يسجد أمام دونالد ترامب" بهدف "السطو" على الثروات الطبيعية لفنزويلا التي تمتلك اكبر احتياطي نفطي في العالم على الاطلاق.