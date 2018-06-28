الكرملين: قمة بوتين ترامب ستُعقد في 16 تموز في هلسنكي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيعقدان قمتهما الثنائية الأولى في 16 تموز/يوليو في هلسنكي والتي تهدف الى تحسين العلاقات المتدهورة تماماً بين موسكو وواشنطن.

لم يلتقِ ترامب وبوتين حتى الان إلا على هامش لقاءات دولية كان آخرها في تشرين الثاني الماضي في فيتنام.

وقال الكرملين في بيان إنه خلال هذا اللقاء، ستتم مناقشة "الوضع الحالي ومقاربات تطوير العلاقات الروسية الأميركية" اضافة إلى المواضيع الرئيسية الدولية.

وأشار البيت الأبيض من جهته إلى أن الرئيسين "سيناقشان العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا اضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالامن القومي".

وأعلن مستشار الكرملين يوري اوشاكوف مساء الأربعاء انه تم التوصل الى عقد قمة قريبا بين الرئيسين الروسي والاميركي "في بلد ثالث" بعد المحادثات التي أجراها مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون في موسكو مع بوتين.

وكان ترامب كلف هذا الأخير بالسفر الى موسكو لطرح اطار هذه القمة المنتظرة بهدف تحسين العلاقات بين البلدين التي لم تصل الى هذا المستوى المتدني منذ الحرب الباردة، على خلفية النزاع السوري والازمة الاوكرانية واتهام موسكو بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016.