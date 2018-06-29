الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لستة اشهر

اتفق قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا الجمعة على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا في ظل عدم إحراز تقدّم على صعيد تطبيق موسكو لاتفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا.

وأعلن المجلس الاوروبي على تويتر "اتفق قادة الاتحاد الاوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لستة أشهر".

وجرى النقاش حول اتفاقات مينسك بعد المحادثات الماراتونية المتعلقة بأزمة الهجرة في ختام اليوم الاول من قمة للتكتل في بروكسل.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض العقوبات في تموز/يوليو 2014 في خضم الازمة الاوكرانية وبعد بضعة أشهر على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وهجوم لمتمردين مؤيدين للكرملين في شرق اوكرانيا.

وتتهم كييف والغرب ورسيا بدعم الانفصاليين خصوصا من خلال تزويدهم بالسلاح وهو ما تنفيه روسيا بشكل قاطع.

كما يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على نحو 150 شخصية من بينهم مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدرجين على "لائحة سوداء". وتم بعدها تجميد أصولهم في المصارف الاوروبية كما لا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي.

وحث الاتحاد روسيا من جديد على "الاقرار بمسؤوليتها" في كارثة الرحلة ام اتش 17 التي أُسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا