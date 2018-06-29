"أطباء بلا حدود" تندد باتفاق الهجرة الأوروبي لأنه يوصد الباب أمام المهاجرين

نددت منظمة "اطباء بلا حدود" الانسانية الجمعة باتفاق الهجرة الأوروبي متهمة دول الاتحاد الأوروبي بأنها اتفقت على "صد الناس على أبواب أوروبا".

وقالت مسؤولة الطوارئ في المنطقة كارلين كليير لفرانس برس ان "الأمر الوحيد الذي يبدو ان الدول الأوروبية اتفقت عليه هو من جهة صد الناس على أبواب أوروبا أيا كانت درجة ضعفهم والفظائع التي يهربون منها، ومن جهة ثانية، التشنيع بعمليات البحث والانقاذ غير الحكومية".