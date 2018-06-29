انتخاب البرتغالي انطونيو فيتورينو مديرا عاما لمنظمة الهجرة الدولية

انتخب السياسي البرتغالي والمفوض الأوروبي السابق انطونيو فيتورينو الجمعة في منصب المدير العام لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، بعد أن رفضت الدول الأعضاء انتخاب مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية على تويتر أن "انطونيو مانويل دي كارفالهو فيريريا فيتورينو انتخب مديرا عاما لمنظمة الهجرة الدولية"، بعد تصويت تم خلف الأبواب المغلقة ودام نحو خمس ساعات.

وباستثناء فترة واحدة بين العامين 1961 و1969، كان مدير منظمة الهجرة الدولية أميركيا على مدى تاريخها الممتد منذ 67 عاما.

لكن كين ايزاكس، مرشح ترامب لتولي إدارة المنظمة وهو المدير التنفيذي لمنظمة "ساماريتانز بورس" المسيحية الخيرية، والذي واجه اتهامات بالتعصب ضد المسلمين، لم يحظ بدعم غالبية الاعضاء.

وتم اقصاء ايزاكس بعد ثلاث جولات من التصويت، حسب ما أفادت مصادر مطلعة مباشرة على عملية التصويت.

ويحل فيتورينو محل الدبلوماسي الأميركي المخضرم وليام ليسي سوينغ الذي شغل مناصب رفيعة في وزارة الخارجية الأميركية والأمم المتحدة في إطار مسيرة مهنية استمرت نحو نصف قرن.