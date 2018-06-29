نصر الله: للالتزام الدقيق بنتائج الانتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية

رأى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الصيغ التي قدمت لتشكيل الحكومة لا تصلح لحكومة وحدة وطنية، داعيا الى الالتزام الدقيق بنتائج الانتخابات النيابية عند الذهاب الى التشكيل.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها عصر الجمعة "عندما ندعو الى الاستعجال في تشكيل الحكومة فنحن ننطلق من حسابات وحاجات وطنية ترتبط بالوضع الاقتصادي والمعيشي، وعدم السماح بوجود فراغ في السلطة".

وشدد نصر الله على وجوب ان يكون هناك معيار واضح وموحد لتشكيل الحكومة، داعيا الى ان يجري هذا المعيار على الجميع.

ولفت الى أنه "ما يتم التداول به من صيغ لا يصح تسميته بحكومة وحدة وطنية"، موضحا "عندما يتم تجاوز كتل ومجموعات نيابية او طوائف صغيرة لا يؤخذ بها حتى في المسودة، فهذه ليست حكومة وحدة وطنية، بل حكومة ذات تمثيل نيابي واسع".

وسأل "لماذا يتم استبعاد العلوي في الحكومة الجديدة"؟، مضيفا "إذا اردنا ان نقول حكومة وحدة وطنية فعلى الجميع ان يتمثل".

وطلب نصرالله "التزام دقيق بنتائج ما أفرزته الانتخابات النيابية وهذا يسري علينا وعلى غيرنا".

وعن ملف النازحين السوريين، قال نصر الله "النازحون الذين يريدون العودة الى سوريا فليعودوا من دون تعقيد حركتهم".

وأعلن أنهم في حزب الله سيتواصلون مع النازحين السوريين وسيحددون آلية لاستقبال طلبات النازحين وسيشكلون لوائح وبالتعاون مع الامن اللبناني ودمشق، لاعادة اكبر عدد ممكن من النازحين الذي يرغبون بالعودة الامنة الطوعية.

وتطرق نصر الله في كلمته الى موضوع التجنيس الذي أصدره رئيس الجمهورية ميشال عون، "ندعو الى اصدار مرسوم تجنيس جديد بمعزل عن ملاحظاتنا على المرسوم الذي صدر بل مراسيم تجنيس".

ورأى أن "هناك اشخاص يستحقون الحصول على الجنسية اللبنانية، فهذا قد يحقق مصالح وطنية واقتصادية معينة".