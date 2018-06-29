نصر الله: للالتزام الدقيق بنتائج الانتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية

نصر الله: للالتزام الدقيق بنتائج الانتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقيةRead this story in English
رأى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الصيغ التي قدمت لتشكيل الحكومة لا تصلح لحكومة وحدة وطنية، داعيا الى الالتزام الدقيق بنتائج الانتخابات النيابية عند الذهاب الى التشكيل.
وقال نصر الله في كلمة ألقاها عصر الجمعة "عندما ندعو الى الاستعجال في تشكيل الحكومة فنحن ننطلق من حسابات وحاجات وطنية ترتبط بالوضع الاقتصادي والمعيشي، وعدم السماح بوجود فراغ في السلطة".
وشدد نصر الله على وجوب ان يكون هناك معيار واضح وموحد لتشكيل الحكومة، داعيا الى ان يجري هذا المعيار على الجميع.
ولفت الى أنه "ما يتم التداول به من صيغ لا يصح تسميته بحكومة وحدة وطنية"، موضحا "عندما يتم تجاوز كتل ومجموعات نيابية او طوائف صغيرة لا يؤخذ بها حتى في المسودة، فهذه ليست حكومة وحدة وطنية، بل حكومة ذات تمثيل نيابي واسع".
وسأل "لماذا يتم استبعاد العلوي في الحكومة الجديدة"؟، مضيفا "إذا اردنا ان نقول حكومة وحدة وطنية فعلى الجميع ان يتمثل".
وطلب نصرالله "التزام دقيق بنتائج ما أفرزته الانتخابات النيابية وهذا يسري علينا وعلى غيرنا".
وعن ملف النازحين السوريين، قال نصر الله "النازحون الذين يريدون العودة الى سوريا فليعودوا من دون تعقيد حركتهم".
وأعلن أنهم في حزب الله سيتواصلون مع النازحين السوريين وسيحددون آلية لاستقبال طلبات النازحين وسيشكلون لوائح وبالتعاون مع الامن اللبناني ودمشق، لاعادة اكبر عدد ممكن من النازحين الذي يرغبون بالعودة الامنة الطوعية.
وتطرق نصر الله في كلمته الى موضوع التجنيس الذي أصدره رئيس الجمهورية ميشال عون، "ندعو الى اصدار مرسوم تجنيس جديد بمعزل عن ملاحظاتنا على المرسوم الذي صدر بل مراسيم تجنيس".
ورأى أن "هناك اشخاص يستحقون الحصول على الجنسية اللبنانية، فهذا قد يحقق مصالح وطنية واقتصادية معينة".
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18:01 ,2018 حزيران 29
نصر الله: ندعو الى اصدار مرسوم تجنيس جديد بمعزل عن ملاحظاتنا على المرسوم الذي صدر بل مراسيم تجنيس فهناك اشخاص يستحقون الحصول على الجنسية اللبنانية فأين المشكلة؟ فهذا قد يحقق مصالح وطنية واقتصادية معينة
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18:00 ,2018 حزيران 29
نصر الله: لا نريد ان نعرض ملاحظاتنا بمرسوم التجنيس على وسائل الاعلام احتراما لفخامة الرئيس
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17:59 ,2018 حزيران 29
نصر الله حول مرسوم التجنيس: نحن في حزب الله لم نكن على علم بهذا المرسوم لا من قريب ولا من بعيد الى أن صدر في وسائل الاعلام ولا نعرف الكثير من هذه الاسماء والامن العام دقق فيها
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17:52 ,2018 حزيران 29
نصر الله: ادعو الجيش والاجهزة الامنية الى العمل المتواصل وعدم القبول من أحد تغطية أحد في بعلبك الهرمل
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17:49 ,2018 حزيران 29
نصر الله عن امن بعلبك-الهرمل والبقاع: بعد اعلان نتائج الانتخابات اصبح هناك خللا امنيا غير مسبوق وصورت المنطقة بأنها في حالة اختلال تام فهناك مبالغات اعلامية كبيرة جدا حول حجم الفلتان الامني
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17:48 ,2018 حزيران 29
نصر الله: شكلنا ملفا في حزب الله لمساعدة النازحين بالعودة وكلفنا نوار الساحلي للاهتمام بالملف وسنشكل لجانا شعبية في جميع المناطق للتواصل معنا
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17:46 ,2018 حزيران 29
نصرالله: سنتواصل مع النازحين السوريين وسنحدد آلية لاستقبال طلبات النازحين وسنشكل لوائح وبالتعاون مع الامن اللبناني ودمشق لاعادة اكبر عدد ممكن من النازحين الذي يرغبون بالعودة الامنة الطوعية
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17:45 ,2018 حزيران 29
نصر الله: نحن في حزب الله وأمام مجموعة تعقيدات في معالجة ملف النازحين وانطلاقا من طبيعة علاقتنا القوية مع الدولة السورية نحن نريد ان نستفيد من هذه الحيثية لمد يد المساعدة في ملف النازحين
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17:43 ,2018 حزيران 29
نصر الله عن ملف النازحين السوريين: النازحون الذين يريدون العودة الى سوريا فليعودوا من دون تعقيد حركتهم
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17:39 ,2018 حزيران 29
نصر الله: إذا اردنا ان نقول حكومة وحدة وطنية فعلى الجميع ان يتمثل وندعو الى التزام دقيق بنتائج ما أفرزته الانتخابات النيابية وهذا يسري علينا وعلى غيرنا
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17:38 ,2018 حزيران 29
نصرالله: ما يتم التداول به من صيغ لا يصح تسميته بحكومة وحدة وطنية فعندما يتم تجاوز كتل نيابية ومجموعات نيابية او طوائف صغيرة لا يؤخذ بها حتى في المسودة فهذه ليست حكومة وحدة وطنية فلماذا يتم استبعاد العلوي؟ والافضل ان نقول حكومة ذات تمثيل نيابي واسع
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17:35 ,2018 حزيران 29
نصر الله: يجب ان يكون هناك معيار واضح وموحد لتشكيل الحكومة ويجب ان يجري هذا المعيار على الجميع
-
17:33 ,2018 حزيران 29
نصر الله: عندما ندعو الى الاستعجال في التشكيل ننطلق من حسابات وحاجات وطنية ترتبط بعدم السماح الفراغ في السلطة وبالوضع المعيشي والاقتصادي
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17:33 ,2018 حزيران 29
نصر الله عن تشكيل الحكومة: بعد الانتخابات كنا ندعو الى التعجيل في تشكيل الحكومة ولا نزال ودعوتنا لا ترتبط بمخاوفنا حول الاوضاع الاقليمية على العكس فاذا كان احد يراهن على تغييرات معينة تصب لمصلحته في الحكومة (وانا لا اتهم الرئيس المكلف) فعليهم ان يكفوا عن هذه الرهانات فالمتغييرات الاثليمية هي لمصلحة محورنا سواء في جنوب سوريا او في اليمن والساحل الغربي تحديدا
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17:31 ,2018 حزيران 29
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: سأتحدث عن مجموعة نقاط على الصعيد اللبناني وعلى صعيد المنطقة
The day this evil iranian sectarian terrorist is brutally and violently murdered is the day we celebrate our true independence.
Never has Lebanon seen a terrorist leader who likes televised speeches like this one, ever!
Nasrallah on citizenship decree: We in Hizbullah had no knowledge whatsoever of this decree until it was leaked to the media.
Yet another cynical lie From Nasrallah. The leak to the media was by a journalist close to Hizbullah because there were few Shiites included in the citizenship decreed and the two Shiite parties were never consulted.
One can only presume the two fingers in the picture ares what Israel has shown him to do if he runs out of toilet paper?
Terrorist #1 he will not be remembered for anything past his threats and mass killing of women and children.
Nasrallah Urges 'Precise Commitment' to Vote Result in Forming 'National Unity Govt.'
Did he respect the result of previous elections? Absolutely not.