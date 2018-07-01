دفعة جديدة من النازحين تغادر لبنان متوجهة الى سوريا

انطلقت الدفعة الثالثة من النازحين السوريين الموجودين في مخميات لبنان اليوم الاحد الى بلداتهم في سوريا، في اطار عملية تولاها الأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية.

وأفادت قناة "الجديد" عن مغادرة 67 نازحا سوريا الى ريف دمشق.

وتجمع النازحون في محلة المصنع، حيث استقدمت ثلاث حافلات من سوريا لنقلهم.

وتم التدقيق بالاسماء قبل انطلاق الحافلات. وفقا لتقارير.

وكانت مجموعة أخرى من النازحين عبرت المصنع باتجاه الاراضي السورية بسياراتها الخاصة.

ومنذ أيام غادر قرابة الـ400 نازح سوري من عرسال الى بلدهم بمواكبة الامن العام وبالتنسيق مع دمشق.

ويطالب المسؤولون في لبنان المجتمع الدولي بضرورة عودة اللاجئين الى مناطق في سوريا توقفت فيها العمليات العسكرية، في وقت تحذر منظمات حقوقية ودولية من أن عودتهم "ليست آمنة" بعد رغم توقف المعارك في مناطق عدة.

وأكدت متحدثة باسم مفوضية اللاجئين انها لم تشارك في عملية العودة التي حصلت.

ومنذ أسابيع، اتهمت وزارة الخارجية مفوضية شؤون اللاجئين بـ"تخويف" اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم، قبل أن تعلّق طلبات إقامة موظفي المفوضية.

وبرز التوتر بين الطرفين في نيسان الماضي حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ من الجنوب.

والجمعة أعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ان حزبه يعد آلية لمساعدة النازحين السوريين الموجودين في لبنان على العودة الى بلدهم، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية ودمشق.

ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون نصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية شؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون.

وحذرت منظمات دولية في قوت سابق من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم في العام 2018، فيما تؤكد السلطات في لبنان أنها لا تجبر أحداً على العودة بل الأمر يتم طواعية.