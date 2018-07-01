44 قتيلا في حادث حافلة شمال الهند

لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم الأحد في ولاية اوتاراخاند بجبال الهيمالايا شمال الهند، في حادث تعرضه له حافلة سقطت في واد.

وتوجهت فرق اغاثة الى مكان وقوع الحادث في منطقة بوري غاروال شمال شرق نيودلهي.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ديبيش شاندرا كالا المسؤول المحلي عن ادارة الكوارث، ان "اربعة واربعين شخصا لقوا مصرعهم في الحادث. وأصيب ثلاثة آخرون على الاقل بجروح"، مؤكدا ان "اعمال الاغاثة مستمرة".

واضاف ان "السائق فقد السيطرة على الحافلة التي انحرفت عن الطريق ووقعت في واد عميق. وبسبب قوة الصدمة انشطرت الحافلة الى قسمين، وهي تقبع في الوقت الراهن في نهر صغير في اسفل الوادي".

وحتى الان، لا تعرف السلطات اسباب الحادث.

وتعد الطرقات في الهند من الأخطر في العالم، والحوادث القاتلة كثيرة في الشطر الواقع في جبال هيمالايا.

ويقضي اكثر من 150 الف شخص نحبهم في حوادث سير في الهند سنويا. وتبرر حالة الطرق وتقادم السيارات والقيادة الخطر، هذه الأرقام.