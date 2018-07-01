جرحى في صدامات في جنوب ايران

جرح عدد من الاشخاص في مواجهات جرت ليل السبت الاحد بين الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على تلوث المياه في خرمشهر بجنوب غرب ايران، حسبما اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وقالت الوكالة نقلا عن نائب محافظ خرمشهر ولي الله حياتي "لم يقتل احد"، وذلك بعدما اكدت قناة العربية الممولة من رساميل سعودية، ان الشرطة "قتلت اربعة متظاهرين" على الاقل خلال هذه الصدامات.

والحصيلة الرسمية لهذه الاضطرابات هي اصابة متظاهر واحد بجروح خطيرة و"عدد من رجال الشرطة" بجروح طفيفة بسبب رشقهم بمقذوفات.

وقالت الوكالة ان نحو 500 شخصا "معظمهم من الشباب" تجمعوا في ساحة في المدينة ليطلبوا من السلطات التحرك لصيانة خط لانابيب المياه ادى تلوثه الى جعلها غير صالحة للشرب. وتجمعت مجموعة اخرى امام مسجد.

وكتبت الوكالة ان المحتجين قاموا باشعال النار بعدد من حاويات النفايات واحرقوا جسرا والحقوا اضررا بممتلكات عامة اخرى، موضحة ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم..

واوضحت الوكالة ان تلوث المياه في خرمشهر ومدينة عبدان المجاورة ادى الى تظاهرات عدة في الاسابيع الثلاثة الاخيرة.

وتواجه ايران صعوبات اقتصادية منذ اشهر.

وفي خطاب بثه التلفزيون الحكومي الاحد، رأى النائب الاول للرئيس الايراني اسحق جهانجيري ان اعادة فرض العقوبات الاميركية (التي علقت بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015 الذي قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه) ليست العامل الوحيد الذي يفسر ذلك.

واضاف ان الاقتصاد الايراني يعاني من "مشاكل" بينها الاعتماد المبالغ فيه على النفط وضعف القطاعين الخاص والمصرفي.