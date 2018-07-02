تظاهرات جديدة في جنوب غرب ايران احتجاجا على تلوث المياه

اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في جنوب غرب إيران مساء الأحد، بعد يوم من إصابة عدة محتجين في مواجهات ليلية اندلعت تنديدا بتلوث المياه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ايرانية رسمية.

واندلعت التظاهرات الأخيرة في عبادان الواقعة على بعد 12 كلم من مدينة خرمشهر حيث أصيب 11 شخصا السبت عندما فتح مسلح مجهول النار على تظاهرة، وفق ما أفاد مسؤولون.

ولم تحدد وكالة الانباء الرسمية "ارنا" عدد الذين شاركوا في التظاهرات لكنها قالت إن قوات الأمن فرقت حشدا ذكرت أنه كان يقوم بـ"الاخلال بالامن العام".

وذكرت أن المتظاهرين كانوا يحتجون على نوعية المياه السيئة في مدينتي خرمشهر وعبادان حيث "أصبحت غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع درجة ملوحتها".

وقام المحتجون بحسب الوكالة "باشعال النيران في حاويات القمامة وسيارة".

ولم تتحدث الوكالة عن وقوع إصابات جديدة لكنها أشارت إلى أن تلوث المياه في المدينتين الواقعتين في محافظة خوزستان أشعل عدة تظاهرات خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

شهدت المحافظة دمارا واسعا جراء حرب الأعوام الثمانية التي اندلعت بين ايران والعراق في الثمانينات وهي تعاني من تلوث وجفاف مزمنين.

ويشكل العرب غالبية سكان المحافظة الذين يشتكون من التمييز بحقهم من قبل السلطات.