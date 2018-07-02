غوتيريش سمع روايات عن فظائع "تفوق التصور" خلال زيارته مخيمات الروهينغا

قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش انه سمع روايات عن فظائع "تفوق كل تصور" خلال زيارته الاثنين مخيمات للاجئين الروهينغا الفارين من بورما في بنغلادش التي تستقبل حوالى مليون منهم.

وبينما كان يستعد ليواصل جولة في المخيمات المكتظة باللاجئين، وصف غوتيريش وضع الاقلية المسلمة المضطهدة بانها "كابوس انساني ولحقوق الانسان".

فر هؤلاء الروهينغا من حملة للجيش البورمي بدأت العام الماضي ورأت الامم المتحدة انها تصل الى مستوى "التطهير العرقي".

وكتب غوتيريش في تغريدة على تويتر "في كوكس بازار ببنغلادش، سمعت للتو روايات تفوق كل تصور عن قتل واغتصاب من اللاجئين الروهينغا الذين فروا مؤخرا من ميانمار. انه يريدون تطبيق العدالة والعودة سالمين الى بيوتهم".

وقال الامين العام في تغريدة قبل ان يزور مخيمات في جنوب بنغلادش ان "الروهينغا واحدة من المجموعات الاكثر تعرضا للتمييز والاكثر ضعفاً في العالم".

ووصف غوتيريش الذي يرافقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، رحلته بانها "مهمة تضامن مع اللاجئين الروهينغا والمجموعات التي تدعمهم. تعاطف وسخاء شعب بنغلادش يعبر عن أفضل ما في الانسانية وأنقذ آلاف الارواح".

لجأ حوالى 700 الف من الروهينغا الى بنغلادش في آب/اغسطس الماضي هربا من العنف.

وزار وفد من مجلس الامن الدولي بورما مطلع ايار/مايو والتقى لاجئين قدموا روايات حول جرائم قتل واغتصاب واحراق قرى قام بها الجيش البورمي.

ونفت بورما اتهامات الامم المتحدة والولايات المتحدة بالقيام بتطهير عرقي.