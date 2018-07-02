أوساط فرنسية تكشف: النظام السوري لا يريد عودة النازحين ولم يعطهم تصاريح

أعلن مصدر فرنسي أن النظام السوري لا يريد عودة النازحين السوريين الى بلدهم، كاشفا أن "لبنان مدرك أن النظام السوري لم يعطهم التصاريح التي تسمح بعودتهم".

وكشف مصدر لصحيفة "الحياة" أن "هناك تطوراً في موقف لبنان وأيضاً الموقف الفرنسي، إذ إن خلال زيارة الدولة التي كان قام بها الرئيس ميشال عون إلى فرنسا كان هناك خلاف واضح في الموقفين الفرنسي واللبناني حول عودة اللاجئين إلى سورية".

واوضح "كانت باريس تقول إنه طالما ليست هناك انطلاقة للمرحلة الانتقالية في سورية لا يمكن التحدث عن عودة اللاجئين الى سورية، والآن فرنسا تقول: إذا كانت الظروف تسمح بعودة بعض اللاجئين الى بعض الأماكن بحسب ما تقوله المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، فليعودوا، وهذا هو أيضًا الموقف اللبناني الآن".

وأضاف المصدر أن "بعد تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل حول ضرورة مغادرتهم وخلافه مع المفوضية العليا للأمم المتحدة، التقى في جنيف رئيس المفوضية، ما جعله يخفف من لهجته بالنسبة إلى ذا الموضوع".

ولفت المصدر الفرنسي الى أن باسيل أبدى بعض المرونة في موقفه إزاء المشاركة في الحكومة.

ولفت ألى أن "الجانب اللبناني تأكد أن النظام السوري لا يريد فعلاً عودتهم وتم التحدث عن هذا الموضوع بين لوشوفالييه وميراي عون خلال لقائهما"، مشيرا الى أن "لبنان مدرك أن النظام السوري لم يعطهم التصاريح التي تسمح بعودتهم، فهناك ٣٠٠٠ لاجئ بإمكانهم ان يعودوا والمفوضية العليا للأمم المتحدة قالت إن بامكانهم الذهاب الى القلمون، لكن النظام السوري لا يعطي التصاريح، وسمح بعودة ٢٠٠ وأعطى تصاريح لعدد آخر من النساء فقط من دون الرجال".

وأكد المصدر عينه أن "باريس تتفهم أن اللجوء السوري عبء كبير على لبنان ولكن ترى أن النظام لا يريد تسهيل ذلك".

وتعبر منذ أيام دفعات متتالية من النازحين السوريين الحدود اللبنانية عائدين الى بلادهم في اطار عمليات العودة التي ينسق في شأنها لبنان ودمشق.