جعجع يستنكر "الحرب" على تمثيل القوات في الحكومة

استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "الحرب" التي تشن على تمثيل حزيه في الحكومة الجديدة.

وسأل جعجع تغريدة على "تويتر" الاثنين قال فيها "لماذا كل هذه الحرب على تمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة الجديدة؟".

وأضاف "هل لأن وزراء القوات أبلوا بلاء حسنا في حكومة تصريف الأعمال؟ أهكذا يكافأ حسن السيرة وحسن إدارة أمور الدولة؟".

وتعترض تشكيل الحكومة التي سبق وجزم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنها ستكون ثلاثينية، عدة عقد أولها حصة "القوات" فيها.

وتطالب "القوات" بخمس حقائب وزارية إضافة الى منح موقع نائب رئيس حكومة لاحد نوابها، مشددة على أن نتائج الانتخابات النيابية تسمح لها بهكذا حصة.

ويعارض وزير الخارجية جبران باسيل منح القوات أكثر من أربعة حقائب. ومنذ أيام نعى تفاهم معراب.

واقترح الحريري عقد لقاء بين جعجع ورئيس الجمهورية ميشال عون، قائلا بحسب تقارير أن الكرة اليوم في الملعب المسيحي.