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عون يدعو أهالي العاقورة واليمونة الى أن يكونوا عائلة واحدة

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من Naharnet Newsdesk 14:53 ,2018 تموز 02
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "الاشكال القائم بين بلدتي العاقورة واليمونة هو قيد المعالجة"، داعيا الاهالي الى أن يكونوا عائلة واحدة.

ونقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عن عون قوله "اذا كانت العاقورة عيني اليمنى، فان اليمونة هي عيني اليسرى، وهاتان البلدتان اعتبرهما بلدة واحدة، واهلهما يجب ان يكونوا مثل عائلة واحدة لانهم كانوا كذلك عبر التاريخ ويجب ان يستمروا".

وعرض جرمانوس لرئيس الجمهورية "الوضع القائم بين العاقورة واليمونة وسبل معالجة الخلاف الناشىء بين ابناء البلدتين، والاجراءات الواجب اتخاذها للمعالجة"، واشار الى ان الرئيس عون "يولي هذه المسألة عناية خاصة".

يشار الى أن الخلاف بين العاقورة واليمونة قديم جدا، عل خلفية ترسيم الحدود بين البلدتين، لكنه تجدد الشهر الفائت حيث اتهم رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي أفراداً من اليمونة بالاعتداء على عنصرين من شرطة بلدية العاقورة أثناء قيامهما بدورية في جرد البلدة، وذلك بتحريض من رئيس بلديتهم طلال الشريف، وفق وهبي. ما دفع الجيش إلى الانتشار على الحدود بين البلدتين.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 2
Thumb janoubi 15:27 ,2018 تموز 02

I wonder if any pf those who stormed into Aqoura will be arrested? My guess is not!

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Thumb s.o.s 15:36 ,2018 تموز 02

Zo3ran everywhere, from the streets thugs storming other villages to the highest representatives of the Lebanese Republic.

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