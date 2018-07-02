جعجع من بعبدا: اتفقت مع عون على خارطة طريق والتواصل مع باسيل سيعود

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على "خارطة طريق"، مؤكدا أن التواصل مع وزير الخارجية جبران باسيل سيعود.

وقال جعجع بعد لقائه عون في قصر بعبدا الاثنين "تحدثنا عن ضرورة تشريع تشكيل الحكومة وعن علاقتنا بالتار الوطني الحر".

وأضاف "قلت للرئيس عون بإمكانك الإعتماد على القوات أيضاً وليس على حزبٍ واحد فقط، كما اتفقنا على خارطة طريق".

وأكد جعجع أنه يميز بين التيار "الوطني الحر" وبين رئيس الجمهورية، لافتا الى أن عون رئيس لجميع اللبنانيين".

وبحسب تقارير، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو الي اقترح اللقاء بين عون وجعجع.

وبرز مؤخرا خلافا بين "القوات" والتيار "الوطني الحر" وتحديدا مع رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية حجم تمثيل القوات في الحكومة.

وكتب جعجع تغريدة على "تويتر" قال استغرب فيها "الحرب" التي تشن على حجم تمثيل القوات"، سائلا "هل لأن وزراء القوات أبلوا بلاء حسنا في حكومة تصريف الأعمال؟ أهكذا يكافأ حسن السيرة وحسن إدارة أمور الدولة؟".

وتطالب "القوات" بخمس حقائب وزارية إضافة الى منح موقع نائب رئيس حكومة لاحد نوابها، مشددة على أن نتائج الانتخابات النيابية تسمح لها بهكذا حصة.

ويعارض باسيل منح القوات أكثر من أربعة حقائب. ومنذ أيام نعى تفاهم معراب.