الحريري يلتقي رياشي وأبو فاعور في بيت الوسط

التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الجمعة في بيت الوسط وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم رياشي.

وبحث الطرفان في موضوع تشكيل الحكومة. بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وبحسب تقارير، انضم الوزير وائل أبو فاعور الى اللقاء.

وقال أبو فاعور من بيت الوسط "نتائج الانتخابات واضحة والتمثيل الدرزي يجب ان يكون بمن يسميهم الحزب التقدمي الاشتراكي ولقاء جنبلاط الحريري وارد في أي لحظة والعلاقة بين الرجلين تتجاوز البروتوكول".

وتعترض تشكيل الحكومة التي سبق وجزم الحريري أنها ستكون ثلاثينية، عدة عقد أولها حصة "القوات اللبنانية" فيها.

وتطالب "القوات" بخمس حقائب وزارية إضافة الى منح موقع نائب رئيس حكومة لاحد نوابها، مشددة على أن نتائج الانتخابات النيابية تسمح لها بهكذا حصة.

ويعارض باسيل إعطاء القوات أكثر من أربعة حقائب.

وجاء لقاء بيت الوسط بعد لقاء رئيس حزب "القوات" سمير جعجع برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

كذلك، يطالب "الاشتراكي" بثلاثة حقائب وزارية له، في ظل مطالبة النائب طلال ارسلان بحقيبة.

وتبرز أيضا عقدة تمثيل المعارضة السنية داخل الحكومة، إضافة الى إشكالية تمثيل الطوائف الصغيرة. وهذا ما لفت اليه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الجمعة، إذ انه اعتبر أن الصيغ المقدمة حتى الان لا تصلح لحكومة وحدة وطنية المطالب بها، بل لحكومة ذات تمثيل نيابي واسع.

وطالب نصر الله بتمثيل علوي داخل الحكومة الجديدة، داعيا الى الالتزام الدقيق بما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية عند عملية التشكيل.