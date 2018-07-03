الجميل من بعبدا: لشطب الاسماء غير المستحقة من مرسوم التجنيس والطعون ليست مضمونة

بحث رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل مع رئيس الجمهورية ميشال عون الجمعة، في مرسوم التجنيس.

وقال الجميل في كلمة له من قصر بعبدا "الاستمرار بالتواصل مع رئيس الجمهورية وكل الاطراف لاعطاء فرصة حقيقية لانقاذ البلد، والهدف من زيارة بعبدا هو شطب الاسماء غير المستحقة من مرسوم التجنيس والمحافظة على صلاحيات الرئيس".

وشدد على أن هاجس مرسوم التجنيس كبير، متمنياً على رئيس الجمهورية تصحيح الاخطاء الواردة فيه.

وأضاف "الرئيس ليس مسؤولا عن هذه الاخطاء، ويجب الا يتم بأي شكل من الاشكال التشكيك بصلاحيات الرئيس وهذا امر اساسي بالنسبة لنا لذا تمنينا عليه تصحيح هذا الموضوع خصوصا ان هناك شوائب كثيرة".

واكد أن الطعون في ملف مرسوم التجنيس ليست ابدا مضمونة، معتبرا أن "الطريقة الاسهل بالنسبة لنا هي الحديث مع عون لكي يعالج الموضوع، ونكون بهذه الطريقة قد حققنا ما نريده اي شطب الاسماء غير المستحقة ومن جهة ثانية نحافظ على صلاحيات الرئيس التي هي هاجس ونريد تقويتها".

وأوضح "بهذه الطريقة نحقّق الهدفين، والكرة اليوم بملعب الرئيس لاتخاذ التدابير اللازمة وتصحيح الشوائب في مرسوم التجنيس".

ونقل الجميّل عن عون وعده بالنظر في هذا الموضوع واتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه.