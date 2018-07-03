نصر الله يلتقي السفير الايراني مودعا

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، سفير ايران في بيروت محمد فتحعلي، مودعا بعد انتهاء مهمته في لبنان.

وأوضح بيان لدائرة العلاقات الاعلامية في الحزب، أن نصر الله شكر للسفير الايراني "جهوده المباركة ومساعيه الحميدة خلال السنوات الأربع التي أمضاها في لبنان، الى جانب الشعب اللبناني والدولة والمقاومة".

وقال "كان خير أخ وصديق وناصر وعين، ومثل الجمهورية الإسلامية خير تمثيل بما تعبر عنه من مبادىء ومواقف الى جانب شعوب المنطقة في مواجهة تحديات وتهديدات أعداء الأمة".