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"داعش" يعلن مقتل نجل زعيمه أبو بكر البغدادي في سوريا

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من Naharnet Newsdesk 08:08 ,2018 تموز 04
W460

أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" مقتل أحد أبناء زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع متشددين آخرين في محافظة حمص بوسط سورية، بحسب ما افادت وكالة "اعماق" الناطقة باسم التنظيم المتشدد أمس الثلثاء.

وتحت عنوان «قوافل الشهداء» نشرت الوكالة الدعائية عبر تطبيق "تليغرام" نقلا عن «ولاية حمص» التابعة للتنظيم صورة للفتى «حذيفة البدري» مرتدياً الزي الأفغاني وحاملاً بندقية كلاشنيكوف وارفقتها ببيان نعي جاء فيه إن «نجل الخليفة» أبو بكر البغدادي «قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية في ولاية حمص».

ويطلق التنظيم المتشدد مصطلح النصيرية على الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد.

وأبو بكر البغدادي الذي أُعلن مقتله مرات عدة، يُعتقد أنه ما زال على قيد الحياة على الاراضي السورية الحدودية مع العراق، بحسب ما اكد مسؤول عراقي في مطلع ايار الماضي.

والبغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، ظهر مرة واحدة امام الكاميرا لدى اعلانه «دولة الخلافة»، لكنه تحدث مرات عدة عبر تسجيلات صوتية دعا فيها انصاره الى «الصبر والثبات» في وجه «الكفار» المتحالفين ضدهم في سورية والعراق. ويعود آخر خطاب له الى 28 ايلول 2017 قبل اسبوعين من سقوط الرقة، المعقل السابق لتنظيمه في سورية.

ويعتقد ان البغدادي لديه أربعة أطفال من زوجة أولى وإبن من زوجة ثانية.

مصدروكالة الصحافة الفرنسية
الشرق الأوسط
التعليقات 14
Thumb marcus 13:04 ,2018 تموز 04

Good Riddance

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Thumb Mystic 15:49 ,2018 تموز 04

Yet it was the Syrian Army that killed him, not the U.S.

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Thumb justin 18:25 ,2018 تموز 04

any proof?

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Thumb janoubi 07:33 ,2018 تموز 05

He was allegedly killed by a russian raid ya irani.
أكدت الاستخبارات العراقية في بيان الأربعاء مقتل نجل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بوسط سوريا، في غارة روسية في الثاني من يوليو الحالي

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Thumb s.o.s 15:01 ,2018 تموز 04

Daesh, alawis, shias etc are all heretics. that's why they have 'jihadists' operatives aka terrorists.

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Thumb Mystic 15:50 ,2018 تموز 04

You are the same as Daesh same blood, from what sect do you think Daesh blossomed from?

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Thumb s.o.s 17:33 ,2018 تموز 04

Dude, Da3is is unislamic just like there’s nothing godly in Hizbala. It’s easy to hijack gods name and use a few sentences from the Quran and use them here and there.

Remember that the founder of Shiism is Abdullah ibn Saba, a Yemenite Jew.

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Thumb Mystic 17:49 ,2018 تموز 04

Yeah according to some Saudi crypto jew, Saudis tries to divert the fact that they are jew lovers themselves.

Just whom was it that said Israel have a right to exist? Yeah you're Playboy Prince Ibn Salman

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Thumb justin 18:26 ,2018 تموز 04

Mystic, do you recall Bassil of the FPM, your strategic ally, saying a few months back Israel has the right to exist?

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Thumb s.o.s 18:45 ,2018 تموز 04

Mystic Heretic,

What did the Rasool say about the Jews? What did he say about the Jewish woman who poisoned him?

He’s the man we need to emulate, not your Heretic Sayed Nasralla.

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Thumb galaxy 15:10 ,2018 تموز 04

lol also nasrallah lost his son in a fight in a super night club:)

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Thumb s.o.s 15:28 ,2018 تموز 04

I remember that episode, that’s how deceptive these people are. Taqiyya and lies all the way.... it’s in these Yemenites’ DNA!

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Thumb barrymore 19:16 ,2018 تموز 04

lol yes but it was a different kind of jihad and the russians were also involved:)

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Thumb shab 18:54 ,2018 تموز 04

Another filthy militia

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