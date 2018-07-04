"داعش" يعلن مقتل نجل زعيمه أبو بكر البغدادي في سوريا

"داعش" يعلن مقتل نجل زعيمه أبو بكر البغدادي في سورياRead this story in English
أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" مقتل أحد أبناء زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع متشددين آخرين في محافظة حمص بوسط سورية، بحسب ما افادت وكالة "اعماق" الناطقة باسم التنظيم المتشدد أمس الثلثاء.
وتحت عنوان «قوافل الشهداء» نشرت الوكالة الدعائية عبر تطبيق "تليغرام" نقلا عن «ولاية حمص» التابعة للتنظيم صورة للفتى «حذيفة البدري» مرتدياً الزي الأفغاني وحاملاً بندقية كلاشنيكوف وارفقتها ببيان نعي جاء فيه إن «نجل الخليفة» أبو بكر البغدادي «قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية في ولاية حمص».
ويطلق التنظيم المتشدد مصطلح النصيرية على الطائفة العلوية التي ينتمي اليها الرئيس بشار الاسد.
وأبو بكر البغدادي الذي أُعلن مقتله مرات عدة، يُعتقد أنه ما زال على قيد الحياة على الاراضي السورية الحدودية مع العراق، بحسب ما اكد مسؤول عراقي في مطلع ايار الماضي.
والبغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، ظهر مرة واحدة امام الكاميرا لدى اعلانه «دولة الخلافة»، لكنه تحدث مرات عدة عبر تسجيلات صوتية دعا فيها انصاره الى «الصبر والثبات» في وجه «الكفار» المتحالفين ضدهم في سورية والعراق. ويعود آخر خطاب له الى 28 ايلول 2017 قبل اسبوعين من سقوط الرقة، المعقل السابق لتنظيمه في سورية.
ويعتقد ان البغدادي لديه أربعة أطفال من زوجة أولى وإبن من زوجة ثانية.
Daesh, alawis, shias etc are all heretics. that's why they have 'jihadists' operatives aka terrorists.
You are the same as Daesh same blood, from what sect do you think Daesh blossomed from?
Dude, Da3is is unislamic just like there’s nothing godly in Hizbala. It’s easy to hijack gods name and use a few sentences from the Quran and use them here and there.
Remember that the founder of Shiism is Abdullah ibn Saba, a Yemenite Jew.
Yeah according to some Saudi crypto jew, Saudis tries to divert the fact that they are jew lovers themselves.
Just whom was it that said Israel have a right to exist? Yeah you're Playboy Prince Ibn Salman
Mystic, do you recall Bassil of the FPM, your strategic ally, saying a few months back Israel has the right to exist?
Mystic Heretic,
What did the Rasool say about the Jews? What did he say about the Jewish woman who poisoned him?
He’s the man we need to emulate, not your Heretic Sayed Nasralla.
I remember that episode, that’s how deceptive these people are. Taqiyya and lies all the way.... it’s in these Yemenites’ DNA!