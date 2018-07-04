دفعة جديدة من النازحين السوريين ستغادر عرسال بعد أيام

لا تتزال عملية اعادة النازحين السوريين الى بلدهم مستمرة، إذ ستغادر دفعة جديدة السبت المقبل بلدة عرسال البقاعية.

وأفادت قناة الـLBCI ان دفعة جديدة تضم ٤٥٠ نازحا ستغادر عرسال يوم يوم السبت المقبل بعدما سبقتهم الدفعة الاولى قبل نحو اسبوع.

يذكر أن أن الدفعة الثالثة من النازحين السوريين الموجودين في مخميات لبنان انطلقت الاحد الى بلداتهم في سوريا، في اطار عملية تولاها الأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية.

ويطالب المسؤولون في لبنان المجتمع الدولي بضرورة عودة اللاجئين الى مناطق في سوريا توقفت فيها العمليات العسكرية، في وقت تحذر منظمات حقوقية ودولية من أن عودتهم "ليست آمنة" بعد رغم توقف المعارك في مناطق عدة.

وتؤكد المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين ان المفوضية لم تشارك في عملية العودة التي حصلت.

ومنذ أسابيع، اتهمت وزارة الخارجية مفوضية شؤون اللاجئين بـ"تخويف" اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم، قبل أن تعلّق طلبات إقامة موظفي المفوضية.

وبرز التوتر بين الطرفين في نيسان الماضي حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ من الجنوب.

ويقدر لبنان راهناً وجود نحو مليون نصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، بينما تفيد بيانات مفوضية شؤون اللاجئين عن وجود أقل من مليون.

وحذرت منظمات دولية في قوت سابق من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم في العام 2018، فيما تؤكد السلطات في لبنان أنها لا تجبر أحداً على العودة بل الأمر يتم طواعية.