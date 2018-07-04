جنبلاط يلتقي عون من دون التطرق الى "عقد" تشكيل الحكومة

عقد اللقاء ظهر الاربعاء بين رئيس حزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية ميشال عون لم يتم التطرق خلاله الى موضوع تشكيل الحكومة، رغم العقد التي تعترض تشكيلها منها.

وأكد جنبلاط بعد اللقاء أن "الرئيس عون حريص على وحدة الجبل ووحدة لبنان وأقدر ذلك".

وأعلن أن "الجلسة كانت عامة ولم نتحدث خلالها عن تشكيل الحكومة". وقال "مرت الإنتخابات بخير ومن دون مشاكل كبيرة على الرغم من بعض الهيجان في وسائل التواصل الإجتماعي، وأطلب من المناصرين ضبط النفس".

ورأى أن "بعض الذين يتهوسون من خلال التواصل الإجتماعي لا سيطرة عليهم بالمطلق".

من جهة ثانية، لفت جنبلاط الى أنه "لو نجح قسم من العهد في معالجة ازمة الكهرباء، لما كان ارتفع العجز مليار دولار".

كذلك أشار الى انه لم يتطرق مع الرئيس عون بأن يزور الوزير جبران باسيل".