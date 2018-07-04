أعمال عنف في مدينة نانت الفرنسية إثر مقتل شاب برصاص شرطي

اندلعت أعمال عنف في عدد من أحياء مدينة نانت الفرنسية ليل الثلاثاء إثر مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما برصاص شرطي اطلق عليه النار بعدما صدم بسيارته شرطيا آخر اثناء محاولته الفرار من حاجز أمني.

ودعت وزيرة العدل الفرنسية الى "الهدوء" في المدينة الواقعة غرب فرنسا.

وقال مدير شرطة المدينة جان-كريستوف برتران انه قرابة الساعة 20,30 (18,30 ت غ) اوقف عناصر الشرطة سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن "السائق الذي تظاهر بأنه يترجل من سيارته دهس موظفا في الشرطة" مما اسفر عن اصابته بجروح طفيفة في ركبتيه "فأطلق أحد زملائه الشرطيين النار وأصاب الشاب الذي مات لسوء الحظ".

وبحسب مصادر امنية فإن الشاب أصيب في الشريان السباتي واعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.

من جهته قال المدعي العام في نانت بيار سينيس لوكالة فرانس برس انه تم فتح تحقيق "لتحديد الظروف التي دفعت الشرطي لاستخدام سلاحه".

وفور شيوع نبأ وفاة الشاب اندلعت أعمال عنف في عدد من الأحياء الحساسة في المدينة حيث نزل الى الشوارع شبان مسلحون بقنابل حارقة واضرموا النيران في سيارات وفي مركز تجاري، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال احد سكان المنطقة ويدعى ستيفن (24 عاما) لمراسلة فرانس برس انه سمع "دوي انفجارات"، مؤكدا ان "كل شيء كان يحترق (...) كانت ألسنة النيران تلتهم حاويات نفايات وسيارات وكان (الشبان) يحطمون كل شيء، وقد استمر هذا الامر وقتا طويلا جدا".

وقالت رئيسة بلدية نانت جوهانا رولاند "أفكر بهذا الشاب القتيل وبأسرته وبكل سكان هذا الحي وسكان أحيائنا"، مؤكدة ان "الشرطة والقضاء المستقل يجب عليهما ان يوضحا بكل شفافية ما الذي جرى هذا المساء".

وقبيل الساعة الثالثة فجرا (الاولى ت غ) عاد الهدوء الى الاحياء الثلاثة التي دارت فيها اعمال العنف.

وبحسب مصدر امني فإن الشرطة لم تعتقل احدا خلال اعمال الشغب هذه، علما بأنها نشرت حوالى 200 عنصر لاعادة الامن الى المدينة.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه "بالتأكيد ادعو الى الهدوء لانه سيتم احترام دولة القانون تماما"، مؤكدة ان السلطات القضائية والهيئة العامة للتفتيش في الشرطة الوطنية ابلغتا بالحوادث "لالقاء الضوء عليها بشفافية كاملة".