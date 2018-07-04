الموت يغيب الوزير علي قانصو.. والحريري ينعيه

الموت يغيب الوزير علي قانصو.. والحريري ينعيهRead this story in English
غيب الموت فجر الاربعاء وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال علي قانصو بعد صراع مرض العضال.
ونعى الرئيس المكلف سعد الحريري الوزير قانصوه وتقدّم من أهله ورفاقه وأصدقائه بأحر التعازي.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للحريري "فقدنا زميلا عزيزا وشخصية مميزة تقلّدت مواقع العمل الوزاري والسياسي والحزبي على مدى عقود، هو الصديق والأخ المغفور له".
ولفت الى انه تعرّف على قانصوه من خلال مشاركته في الحكومة، قائلا "هو كان عن حقّ قدوة في الطيبة والتعاون ومارس مهامه بكل جدارة ومسؤولية، وعرف على الدوام كيف يوازن بين ولائه السياسي وموقعه في خدمة المصلحة العامة".
Prime Minister-designate Saad Hariri mourned the late minister and extended condolences to his family and friends.
Will someone please remind this hopeless and gifted prime minister it was the SSNP ( Ali Qansou' party )that attacked and burned Future TV on May 2008.