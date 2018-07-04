الموت يغيب الوزير علي قانصو.. والحريري ينعيه

غيب الموت فجر الاربعاء وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال علي قانصو بعد صراع مرض العضال.

ونعى الرئيس المكلف سعد الحريري الوزير قانصوه وتقدّم من أهله ورفاقه وأصدقائه بأحر التعازي.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للحريري "فقدنا زميلا عزيزا وشخصية مميزة تقلّدت مواقع العمل الوزاري والسياسي والحزبي على مدى عقود، هو الصديق والأخ المغفور له".

ولفت الى انه تعرّف على قانصوه من خلال مشاركته في الحكومة، قائلا "هو كان عن حقّ قدوة في الطيبة والتعاون ومارس مهامه بكل جدارة ومسؤولية، وعرف على الدوام كيف يوازن بين ولائه السياسي وموقعه في خدمة المصلحة العامة".