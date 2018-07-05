"القوات": متمسكون بنتائج الانتخابات وغير مستعدون للمساومة على حصتنا

أكد حزب "القوات اللبنانية" تمسكه بما أفرزته الانتخابات النيابية، مشددة على عدم استعدادها للمساومة على الامانة التي منحها لها الناس.

قالت مصادر "القوات" لصحيفة "الجمهورية" "هناك من يخفي وراءَه محاولات لتحجيم القوات، وهذا امرٌ مستحيل، فضلاً عن انّ هناك طريقة احتسابية اجرَتها القوات وستشرحها لباسيل بالتفصيل".

وأكّدت "القوات" أنها ترفض الاقتصاص او الانتقاص من حصّتها، لافتة الى أن "المفاوضات ستكون طويلة وصعبة وشاقّة، ولكن لا نتراجع"، معتبرة أنه "إذا كان المطلوب هو تدوير الزوايا، فهذا يعني تدويرَ زوايا من قبَل الطرفين وليس من قبَل طرف لطرفٍ آخر يَعتبر نفسه منزَّها، والآخَرون يتنازلون له".

وأضافت المصادر "بقدرِ ما نتمسّك بالحوار نتمسّك بتفاهم معراب، وهذا الملف سيأخذ شرحاً مستفيضا بيننا وبينهم، فالقوات لن تقبل على الاطلاق اتّهامَها عند كلّ مفترق انّها ضد العهد، في حال اعترَضت على موقف لباسيل".

وخلصت الى القول "نحن مع العهد في العناوين الكبرى، وأمّا في العناوين الاخرى فلكلّ طرف موقفٌ يتناسب وقناعاته، وغيرُ مقبول ان يقدّم احدٌ نفسَه على الآخرين ويقول أنا القاطرة وأنتم المقطورون.