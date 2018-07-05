جعجع: لولا القطاع المصرفي لكان اقتصادنا تعثّر أكثر مما هو متعثّر اليوم

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "ما يبقي لبنان واقفاً على الصعيد الإقتصادي، هو فقط القطاع المصرفي"، لافتا الى أن "لولا القطاع المصرفي لكان اقتصادنا تعثّر أكثر مما هو متعثّر اليوم".

وقال جعجع خلال عشاء أقامته دائرة المصارف في مصلحة النقابات في "القوات" في المعراب "الكثير منا يشعر بالقرف من الوضع الراهن في البلاد حيث الناس تعيش بصعوبة بالغة، إلا أن هذا الأمر يجب ان يدفعنا باتجاه العمل بجهد أكبر وليس نحو اليأس".

ورأى أن "السبب الكامن وراء تردي الأوضاع المعيشيّة في لبنان ليس افتقادنا للموارد، باعتبار أن بلادنا تمتلك أهم مورد وهو طاقتها البشريّة التي تستطيع أن تتوالد لتغطي جميع قطاعات العمل كما يمتلك ايضاً كماً لا يستهان به من الموارد الطبيعيّة، وإنما المشكلة لدينا تكمن في طريقة إدارة الدولة".

وأوضح "حتى لو كنت تمتلك جميع المكونات الغذائيّة المتوفرة في العالم وتفتقد لطباخ ماهر فأنت لن تحصل على اي طبق تأكله".

وأضاف "لدينا مشكلة وحيدة قابلة للمعالجة بشكل بسيط إن وجدنا من يستطيع حلّها فنحن لسنا كالدول التي تعاني من مشاكل عضوية حيث لا تتمتع بالطاقة البشريّة أو موضعها الجغرافي صعب وبمناخ قاس جداً فتحسن الإدارة ولو قليلاً يمكن ان يوفّر على الخزينة ملياراً أو ملياري دولار أميركي سنوياً".

وأشار جعجع إلى أن "مؤتمر "سيدر" سيؤمن لنا 11 مليار دولار أميركي ومعظمها قروض فيما يمكننا لو حسّنا الإدارة وأوقفنا الهدر والفساد ومن دون ان نفرض أي ضرائب جديدة يمكننا توفير ملياري دولار أميركي التي من شأنها أن تجمع بظرف 5 أو 6 سنوات المبلغ المقترض عينه".

من جهة أخرى، شدد جعجع على أن مشاركة "القوات" في الحكومة مرتبطة "بفعاليّة وجودنا فيها وقدرتنا على التغيير"، قائلا "الدليل على ذلك أننا لم نتنطح يوماً أو نقاتل من أجل الدخول إلى أي حكومة، منذ 13 عاماً حتى اليوم، لا بل بالعكس تماماً حيث كان يُطلَب منا المشاركة وكنا نرفض ذلك".