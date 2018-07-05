نتانياهو يلتقي الرئيس الروسي الاربعاء

اعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ان نتانياهو سيزور موسكو الاربعاء المقبل حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دون مزيد من التفاصيل.

لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية ذكرت ان النزاع في سوريا سيكون في صلب المحادثات بين الجانبين.

وتساعد روسيا النظام السوري سياسيا وعسكريا، ومثلها ايران وحزب الله اللبناني.

ويكرر نتانياهو مطالبته منذ اشهر بانسحاب ايران من سوريا ويرفض تموضعها العسكري هناك.

وذكرت اسرائيل أنها ضربت عشرات الأهداف الايرانية داخل سوريا خلال الاشهر الماضية ردا على إطلاق صواريخ استهدف مرتفعات الجولان المحتل ونسبته اسرائيل الى ايران.

وشنت اسرائيل غارات على سوريا قالت انها على قوافل تقل اسلحة الى حزب الله.

واجتماع الاربعاء هو الثالث بين نتانياهو وبوتين منذ بداية العام.