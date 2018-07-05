قرارات اتهامية بحق سوريين بجرم الانتماء وتهريب مقاتلين لصالح داعش

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الخميس ثلاثة قرارات اتهامية بحق ثلاثة سوريين بجرم التعامل لصالح تنيظم "الدولة الاسلامية".

واتهم القاضي في القرار الأول بحسب الوكالة الوطنية للاعلام، السوري ابراهيم حميد الكطمان بجرم تهريب مقاتلين من لبنان الى سوريا لصالح تنظيم داعش سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من القانون 1958 معطوفة كلها على المادة 217 من قانون العقوبات.

واتهم صوان في القرار الثاني السوري عمر ابراهيم السليمان بجرم الانتماء الى تنظيم داعش والتحريض على الانتماء اليه في محلة طريق المطار سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 معطوفة على المادة 217 من قانون العقوبات.

وفي القرار الثالث اتهم صوان السوري محمد عيد حسن خلف بجرم القتال في القصير في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر، وأحال المتهمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.