بومبيو في بيونغ يانغ للحصول على التزام "اكثر وضوحا" بنزع السلاح النووي

يأمل وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي يزور بيونغ يانغ الجمعة والسبت بالحصول على التزام أكثر وضوحا حول نزع السلاح النووي وذلك بعد القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وكان في استقبال بومبيو في العاصمة الكورية الشمالية المسؤول الثاني في النظام كيم يونغ شول، ووزير الخارجية ري يونغ هو.

ومنذ لقائه التاريخي مع كيم في 12 حزيران في سنغافورة، بدا ترامب متفائلا حيال فرص السلام في شبه الجزيرة الكورية المقسمة منذ الحرب الكورية 1950-1953، مشددا على أن التهديد بحرب نووية بات مستبعدا.

لكنّ البيان الصادر بعد قمة ترامب وكيم لم يُفصّل أي التزامات محددة.

وقد وافق كيم على "اخلاء كامل" لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي" وهي العبارة التي تفضلها بيونغ يانغ بدون أن تأتي على ذكر المطالب الاميركية بأن تقوم كوريا الشمالية بنزع ترسانتها الذرية بشكل "يمكن التأكد منه" ولا رجوع عنه".

وقد كُلّف بومبيو بالتفاوض على برنامج من أجل التوصل الى خطة تأمل واشنطن منها ان يعلن كيم حجم برنامجه للاسلحة النووية ويوافق على جدول زمني لتفكيكه.

وصرح بومبيو لصحافيين خلال محطة له بالقاعدة الاميركية في يوكوتا باليابان "لقد أخذ زعماؤنا تعهدات خلال قمة سنغافورة بشأن نزع الاسلحة النووية من كوريا الشمالية بالكامل".

وقال "في هذه الزيارة اسعى لمعرفة بعض التفاصيل حول تلك الالتزامات ومواصلة الزخم نحو تطبيق تعهدات زعمائنا لبعضهما البعض وللعالم".

واضاف "اتوقع ان تكون جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية مستعدة للقيام بالشيء نفسه".

- المحادثات ستستمر -

رحب كيم يونغ شول بوزير الخارجية الاميركي في كوريا الشمالية لافتا الى انها زيارته الثالثة.

وقال "كلما التقينا، ازدادت صداقتنا عمقا، كما آمل" مضيفا "كلما زرتنا ازداد حجم الثقة التي يمكننا بناؤها بين بعضنا البعض".

وسيمضي الدبلوماسي الاميركي الكبير الذي يرافقه كبار مساعديه، الليل في العاصمة الكورية الشمالية للمرة الاولى.

وبعد نحو ثلاث ساعات من المحادثات مع كيم يونغ شول، توقف المسؤولان لتناول العشاء، وقال الجانب الاميركي ان المحادثات ستستأنف صباح السبت.

وكتب بومبيو في تغريدة "اتطلع لمواصلة عملنا نحو نزع السلاح النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بشكل تام ونهائي ويمكن التأكد منه، كم تم الاتفاق عليه مع الزعيم كيم".

وتأمل واشنطن بأن يبدأ النزع التام للاسلحة النووية في غضون عام، لكن العديد من المراقبين المختصين ومنتقدين لترامب يحذرون من ان تعهدات القمة مع كيم لا تعني الكثير وأن العملية يمكن ان تستغرق سنوات حتى لو بدأت.

في تلك الاثناء تعهد بومبيو وترامب الابقاء على العقوبات الاقتصادية الدولية التي يعتقدان انها اجبرت الشمال على الجلوس الى طاولة المفاوضات.

وبعد وقت قصير على وصوله الى بيونغ يانغ، استخف بومبيو بتقارير في الصحافة الكورية الجنوبية ذكرت انه يحمل معه قرص سي.دي لالتون جون.

وكتبت صحيفة شوسون ايلبو نقلا عن مصادر في واشنطن ان القرص المدمج بعنوان "روكيت مان" (رجل الصواريخ) هو هدية لكيم جونغ اون -- في اشارة الى الوصف الذي اطلقه ترامب على الزعيم الكوري الشمالي العام الماضي.

وبعد المحادثات مساء الجمعة وصباح السبت في العاصمة، يتوجه بومبيو الى طوكيو لاطلاع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي على نتائج الزيارة.

وتشمل جولته الدبلوماسية زيارة الى فيتنام وابو ظبي قبل التوجه الى بروكسل للانضمام الى ترامب لحضور قمة حلف شمال الاطلسي الاسبوع المقبل.