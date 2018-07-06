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حاصباني: لا أدري في أي كوكب يعيش باسيل!

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من Naharnet Newsdesk 10:43 ,2018 تموز 06
W460

انتقد وزير الصحة غسان حاصباني موقف وزير الخارجية جبران باسيل من حزب "القوات اللبنانية"، متسائلا بتهكم "لا أدري في أي كوكب يعيش وزير الخارجية".

وقال حاصباني تعليقا على موقف باسيل من طريقة عمل وزراء "القوات" في وزاراتهم، "لا أدري في أي كوكب يعيش وزير الخارجية ولا يرى العمل الذي يؤديه وزراء القوات اللبنانية. نحن غير مضطرين الى أن نخبره يوميا بما نقوم به. ولكن أذكره بسؤالنا اليوم عما قامت به وزارة البيئة وكيف حلت مشكلة النفايات، علما أنهم قدموا طرحا كان مطروحا قبل ذلك بكثير وليس من جديد فيه".

وسأل حاصباني باسيل "عن الإنجاز الذي تحقق في الإقتصاد وماذا فعلنا؟".

وأضاف "فلنكن عمليين وواقعيين ولنقل إننا جميعا نقوم بواجباتنا في العمل الذي ننجزه، وأقله أن تقوم الوزارات بواجباتها".

وتابع "نحن نقوم بواجباتنا تجاه المواطن والمريض اللبناني، علما أن هناك الكثير من الأخبار المضللة التي تصدر كالقول إن نوعا من الأدوية مقطوع، فيما رأينا أمس في مستودع الكرنتينا أن لا دواء مقطوعا بل إن الأدوية متوافرة، كما قيل إن السقوف المالية توزعت بطريقة خاطئة فيما هي وزعت للمرة الأولى في تاريخ لبنان بطريقة علمية، وكان المعنيون على علم بذلك، والوزير باسيل كان أول العارفين، إلا أنه تهرب من وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء بكل وضوح، وخصوصا في الجلسة الأخيرة بعدما كان على اطلاع كامل على كيفية توزيعها وكيف حصلت المستشفيات على حقوقها بطريقة عادلة وعلمية".

وحول نعي الوزير باسيل إتفاق معراب، أكد حاصباني أن التفاهم متكامل وهو على مستوى شامل وواضح ومعالمه واضحة جدا".

وذكر أن القوات كانت دائمًا ملتزمة بهذا الموضوع ولا تزال كي تكون هناك استمرارية للعمل الإيجابي وللإستقرار السياسي ولاستقرار الحكومة.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 4
Thumb justin 12:16 ,2018 تموز 06

Ministers of the FPM occupy the ministries of environment, energy and combating corruption.

loool

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Thumb extraterrestrial.alien 15:22 ,2018 تموز 06

and the most important one of them all, minister of foreign "affairs" the shining civilized face of Lebanon

https://www.youtube.com/watch?v=aqv7FCbb9tk

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Thumb extraterrestrial.alien 15:18 ,2018 تموز 06

With enemies like this who needs friends

https://vimeo.com/272268740

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Thumb whyaskwhy 19:44 ,2018 تموز 06

Sheel ya hasbani sheel! lol

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