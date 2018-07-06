عون: معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون اولى اهتمامات الحكومة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من اولى اهتمامات الحكومة الجديدة، داعيا في الوقت عينه الى "التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية".

وقال عون خلال استقباله الجمعة وفدا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس "اتحاد رجال اعمال المتوسط" جاك صراف، "معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من اولى اهتمامات الحكومة الجديدة، خصوصا بعدما انجزت الخطة الاقتصادية الوطنية التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لا سيما وانها تحدد القطاعات الاكثر انتاجية".

ولفت الى ان "تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الانشائية سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي في البلاد، بالتوازي مع الاصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها، انسجاما مع توصيات مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس قبل اشهر".

وشدد عون على "اهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة"، لافتا الى أن "المسؤولية هي جماعية ولا يمكن ان تكون مسؤولية فرد او هيئة".

ودعا الى "التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية، والتوقف عن تعميم معطيات سلبية غير حقيقية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، قائلا لان معطياتها مغلوطة ولا ينفذ من ضررها احد، بما في ذلك مروجيها".

وعرض الوف الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، ومرحلة ما بعد الاعلان عن الخطة الاقتصادية الوطنية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.