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عون: معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون اولى اهتمامات الحكومة

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من Naharnet Newsdesk 13:00 ,2018 تموز 06
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان "معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من اولى اهتمامات الحكومة الجديدة، داعيا في الوقت عينه الى "التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية".

وقال عون خلال استقباله الجمعة وفدا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس "اتحاد رجال اعمال المتوسط" جاك صراف، "معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من اولى اهتمامات الحكومة الجديدة، خصوصا بعدما انجزت الخطة الاقتصادية الوطنية التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لا سيما وانها تحدد القطاعات الاكثر انتاجية".

ولفت الى ان "تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الانشائية سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي في البلاد، بالتوازي مع الاصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها، انسجاما مع توصيات مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس قبل اشهر".

وشدد عون على "اهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة"، لافتا الى أن "المسؤولية هي جماعية ولا يمكن ان تكون مسؤولية فرد او هيئة".

ودعا الى "التعاطي مع الاوضاع الاقتصادية في البلاد بموضوعية وواقعية، والتوقف عن تعميم معطيات سلبية غير حقيقية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، قائلا لان معطياتها مغلوطة ولا ينفذ من ضررها احد، بما في ذلك مروجيها".

وعرض الوف الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، ومرحلة ما بعد الاعلان عن الخطة الاقتصادية الوطنية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

مصدرنهارنت
لبنان
التعليقات 11
Thumb thepatriot 13:49 ,2018 تموز 06

Yeah... well... what you say is all BS, and overall, your performance is a drama... and the country IS on the verge of an economical collapse... but you seem to be the only person in this country not to see it...

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Thumb Puppet 13:57 ,2018 تموز 06

General Aoun who is now President and Imam has captured my imagination and earned my utmost respect for saying the 'State Not Bankrupt'.

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Thumb s.o.s 18:31 ,2018 تموز 06

He certainly isn’t bankrupt, the deserter is billionaire in American currency!

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Thumb lebanonforever 14:01 ,2018 تموز 06

This maniac is nothing but a project. His reward is billions of dollars.

Just consider the assassinations of the true strong politicians over past 40+ years, yet the MujnAoun never ever suffered a scratch..

Project! and those who follow him or the FPM are suckers to this sickness.

Looking at this photo, I wonder if he'd melt away... he looks terrible because he is terrible

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Thumb ashtah 18:30 ,2018 تموز 06

"Just consider the assassinations of the true strong politicians over past 40+ years, yet he never ever suffered a scratch.."

That's because he is always on the side of those carrying out the assassinations.

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Thumb ___flamethrower___ 14:10 ,2018 تموز 06

Never has Lebanon seen a president who is so financially astute like this one, ever!

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Thumb canadianleb 14:28 ,2018 تموز 06

So there is more money for you and your son in law to steal....

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Thumb whyaskwhy 15:37 ,2018 تموز 06

What has he done since he assumed the role? apart from the rhetorical lip service?

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Thumb bronco 16:14 ,2018 تموز 06

sorry Mr President bit it looks like you've got your head buried deep in the sand

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Thumb ex-fpm 21:31 ,2018 تموز 06

He says: the State is not bankrupt!

Government Debt to GDP is almost 140 percent in 2018 and will ballon to 180% in 2023 according the IMF.

Debt servicing amounted to 35% of the State's budget in 2017

70 percent of expenditure goes on government salaries and debt servicing while up to 10 percent goes to subsidizing electricity

If that is not a bankrupt state, what is?!

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Thumb i.report 23:36 ,2018 تموز 06

Quel sale type, un bonimenteur de pacotille !

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