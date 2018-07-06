"الاشتراكي" يتمسك بثلاث حقائب وزارية: لنعد الى نتائج الانتخابات

رأى مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريس أن "من يصر على التمثيل الدرزي من خارج نتائج الانتخابات هو من يعطّل تأليف الحكومة"، مشددا على حق "الاشتراكي بثلاث حقائب وزارية.

وقال في حديث الى قناة "الجديد" "كنا من الاطراف التي رحبت باتفاق معراب من منطلق الترحيب بأي مصالحة تصب في خانة المصالحات الكبرى التي عمل من اجلها دائما الحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكدا "اهمية طي صفحة الماضي الاليمة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بمعزل عن يوميات الأحداث السياسية".

ورأى الريس ان "لبنان قائم تاريخياً على مجموعة توازنات وكل مرة كان يحصل اي اختلال بالتوازنات كان يؤدي الى دورات من العنف"، محذرا من أن "أي محاولة لاقصاء اي فريق ترتد سلبا على الاستقرار الداخلي ونقول هذا الكلام من باب إعادة قراءة الوقائع لا من باب النقد".

وأضاف "كحزب تقدمي اشتراكي لم نمارس يوماً الاقصاء انما تركنا مقاعد شاغرة للبعض لنؤكد على التعددية والتنوع".

وذكّر بأن “قانون الانتخاب وُضع على قاعدة إضعاف وليد جنبلاط ، الا ان النتائج جاءت خلافا للتوقعات، والعقد التي تم استيلادها هي التي تؤخر التأليف".

وخلص الى القول "فلنعد الى نتائج الانتخاب ومن حقنا ان نشارك بثلاث حقائب وزارية بحسب نتيجة الانتخابات".