3 استنتاجات بعد نشر "اتفاق معراب": باسيل لا يلتزم تعهداته

نشر منذ أيام بعض من مضمون اتفاق معراب على مواقع التواصل الاجتماعي، رأت من خلاله بعض المصادر المتابعة عن كثب للعلاقة بين التيار "الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، أن وزير الخارجية جبران باسيل لا يلتزم تعهداته.

ويقود نشر اتفاق معراب بحسب المصدر متابع إلى 3 استنتاجات، اولها أن موقف "القوات" من التمثيل الوزاري في الحكومة يستند إلى اتفاق خطي واضح حول تقاسم المناصب الوزارية.

ورأى أن باسيل "لا يلتزم توقيعه وتعهداته منذ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً وانقلابه على الاتفاق، فيما القوات بقيت حريصة على المصالحة وعلى دعم العهد مع انطلاقته.".

واستنتجت المصادر أيضا أن الوزير باسيل "يعتمد الازدواجية في التعامل مع حلفائه، لافتة الى انه "وقّع على اتفاق معراب بما يتضمنه، فيما هو ملتزم بتفاهمات أخرى مع أطراف أخرى، وبمضامين مناقضة، منها اتفاق مار مخايل مع حزب الله عام 2006".

يشار الى أن قناة "أم تي في" كانت قد نشرت الشق السياسي من الوثيقة السرية لاتفاق معراب، وفيها: "تتوزع القوات والتيار الوطني الحر مناصفة المقاعد الوزارية المخصصة للطائفة المسيحية بما فيها السيادية والخدماتية والموزعة على المذاهب المسيحية المختلفة وفي حكومات العهد كافة وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة أن تكون لرئيس الجمهورية أي وزيرين مسيحيين من حكومة 24 وزيراً أو 3 وزراء مسيحيين من حكومة 30 وزيراً".

كما تطرقت الوثيقة إلى التعيينات الادارية بحيث توزع الوظائف مناصفة بين القوات والتيار وملف الكهرباء ومكافحة الفساد.

ويسود التوتر بين "القوات" ووزير الخارجية على خلفية حجم تمثيل القوات داخل الحكومة. ومنذ أسابيع تقريبا نعى باسيل اتفاق معراب قائلا أنه "لم يعد قائما".

والتقى رئيس حزب "القوات" سمير جعجع برئيس الجمهورية ميشال عون واتفقا معا على خارطة طريق.