اقتراح تشكيل "حكومة تكنوقراط" كمخرج للازمة

اقترح بعض السياسيين تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة علها تكون المخرج لازمة ملف التشكيل الذي تعترضه العديد من العراقيل.

وقال مصدر سياسي متابع لاتصالات التأليف لصحيفة "الحياة" أن المخرج قد يكون حكومة مصغرة من تكنوقراط يسميهم الفرقاء السياسيون ولا يكونون بعيدين عنهم.

ورأى مصدر وزاري للصحيفة عينها أن الخروج من الأزمة الحالية بات يتطلب ابتداع حل ربما بالعودة إلى صيغ الحكومة المصغرة التي كانت تعتمد قبل عقود وكانت منتجة كثيراً.

وتعترض ملف تشكيل الحكومة العديد من العراقيل والمشاكل التي يبدو أنها تتفاقم، أبرزها حجم تمثيل القوات اللبنانية في الحكومة، إذ تطالب القوات بخمس حقائب إضافة الى منصب نائب رئيس الحكومة، وسط اعتراض شديد من التيار "الوطني الحر" وتحديدا وزير الخارجية جبران باسيل الذي نعا اتفاق معراب.

وتبرز أيضا مشكلة حجم تمثيل الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي لا يزال يتمسك بثلاث حقائب وزارية، وسط مطالبة النائب طلال ارسلان بحقيبة، بالاضافة الى عقدة تمثيل المعارضة السنية في الحكومة.